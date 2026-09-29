UEFA'dan kulüplere 31,5 milyon avroluk milli takım payı: işte en çok kazanan takım!

UEFA, 2024-2025 sezonunda Uluslar Ligi'nde mücadele eden milli takımlara oyuncu gönderen kulüplere para dağıtacağını açıkladı.

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UEFA'dan yapılan açıklamada, UEFA'ya bağlı futbol federasyonlarında yer alan 611 kulübe toplamda 31,5 milyon avro ödeneceği belirtildi.

OYUNCU BAŞINA HESAPLANACAK

Açıklamada, "Ödemeler, 2024-2025 ve 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi ile UEFA EURO 2028 Elemeleri'nde milli takımlara oyuncu gönderen kulüplere ayrılan 104 milyon avroluk kaynağın bir parçasını oluşturuyor. Buna göre kulüplere, Uluslar Ligi ve Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçlarında milli takım kadrosunda yer alan her uygun oyuncu için maç başına 3 bin 845 avro ödeme yapılacak. EURO 2028'de ise ödeme, oyuncu başına günlük olarak hesaplanacak." ifadelerine yer verdi.

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EN ÇOK KAZANAN KULÜP LEIPZIG

Açıklamada, turnuvaya 16 futbolcu gönderen Almanya temsilcisi RB Leipzig'in 353 bin avro ile en çok para kazanan kulüp olduğu aktarıldı

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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