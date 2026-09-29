ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan A.B.İ. dizisi için ekran yolculuğunun sonuna gelindi. Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'in yer aldığı OGM Pictures imzalı yapımın final yapacağı öğrenildi. ABİ dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu, neden final yapıyor? ABİ final bölümü ne zaman, hangi gün? merak edilirken final bölümüyle ilgili tarih de netleşti...

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İlk sezonunu 18. bölümle tamamlayan A.B.İ. ikinci sezonuna 8 Eylül 2026 Salı günü 19. bölümüyle başladı. Dizinin 22. bölümü 29 Eylül Salı akşamı ekrana gelirken, final kararının ardından gözler son bölüme çevrildi. ABİ dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu, neden final yapıyor? ABİ final bölümü ne zaman, hangi gün?

ABİ dizisi final tarihi! ABİ dizisi bitiyor mu, neden final yapıyor?

ABİ DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU?

ABİ dizisi için final kararı alındı. Dizinin 23. bölümde ekranlara veda etmesi bekleniyor. İlk sezonu 18 bölüm süren yapım, ikinci sezona 8 Eylül Salı günü 19. bölümle başladı. ABİ dizisi ikinci sezon toplam 5 bölümün ardından sona erecek.

ABİ dizisi final tarihi! ABİ dizisi bitiyor mu, neden final yapıyor?

ABİ DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

ABİ dizisinin final kararının alınmasında reyting sonuçlarının etkili olduğu bildirildi. 22 Eylül 2026 Salı akşamındaki reyting sonuçlarının ardından dizinin geleceğiyle ilgili karar verildiği aktarıldı.

Ancak ATV veya OGM Pictures tarafından final kararının gerekçesine ilişkin resmi ve ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

ABİ dizisi final tarihi! ABİ dizisi bitiyor mu, neden final yapıyor?

ABİ FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

ABİ dizisinin 23. bölümü yani final bölümünün, yayın akışında değişiklik olmaması halinde 6 Ekim 2026 Salı günü ATV ekranlarında yayınlanması bekleniyor. Dizinin 22. bölümü 29 Eylül Salı akşamı izleyiciyle buluştu.

6 Ekim'de yayınlanması planlanan 23. bölüm, dizinin ikinci sezonunun 5. bölümü ve aynı zamanda final bölümü olacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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