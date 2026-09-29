Mobilya mağazasında yangın! Alevler tüm mağazaya yayıldı
Mersin'in Mezitli ilçesinde bir mobilya mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede mağazanın tamamına yayılması üzerine ekipler caddeyi trafiğe kapatarak yangına müdahale etti.
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Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde bir mobilya mağazasında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Kuyuluk Mahallesi Fındıkpınarı Caddesi'ndeki mobilya mağazasının üst katlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ALEVLER MAĞAZAYA YAYILDI
Alevler kısa sürede mağazanın tamamına yayılırken, ekipler güvenlik amacıyla caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.
İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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