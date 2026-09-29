Amasya’da pekmez yapmak için yakılan ateş yangına neden oldu. Çatının alev aldığını fark etmeyen 7 kişilik aileyi, yükselen dumanları gören mahalle muhtarı uyardı. Muhtarın dikkati sayesinde aile, yangından son anda kurtuldu.

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Edinilen bilgiye göre, Kurşunlu Mahallesi'nde Yivli ailesinin yaşadığı iki katkı evin çatı kısmında pekmez pişirmek için ateş yakan kadının yaktığı ateş harlanıp yangına neden oldu.

Evlerindeki yangından haberleri yoktu! Kapılarına gelen muhtardan öğrendiler

MUHTAR KOŞARAK GELDİ

Yükselen dumanları gören mahallenin muhtarı Muhammed Aca, koşarak eve geldi. İçinde 7 kişinin yaşadığı iki katlı evdekileri haberdar etti. Duyduklarına inanmayan aile, yükselen dumanları görünce facianın eşiğinden dönüldüğünü anladı.

Evlerindeki yangından haberleri yoktu! Kapılarına gelen muhtardan öğrendiler

İhbar üzerine mahalleye itfaiye, acil sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Gaz sızan tüp, ekipler tarafından elden ele ulaştırılarak uzaklaştırıldı. Yangın bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü.

Evlerindeki yangından haberleri yoktu! Kapılarına gelen muhtardan öğrendiler

"ÇATI YANIYOR, EVDEN ÇIKIN"

Muhtar Aca, itfaiyenin hortumunun ulaştırılmasına da destek oldu. O anları anlatan Aca, "Dumanı görüp geldiğimde kimsenin haberi yoktu. Yaşlı teyze evde pekmez yapmak için ateş yakmış. Yangın ondan dolayı çıktı. 'Çatı yanıyor. Evden çıkın' dediğimde 'Yok. Bizim ev değildir' cevabı verdiler. Çıkmalarını sağladık. Görevimizi yapmaya çalıştık" diye konuştu.

Evlerindeki yangından haberleri yoktu! Kapılarına gelen muhtardan öğrendiler

İtfaiyeciler haftası dolayısıyla tatbikata gitmeye hazırlanırken gerçek bir yangınla karşılaştıklarını anlatan Amasya Belediyesi'nde görevli itfaiye çavuşu Samet Kurtca da duyarlılığı için mahalle muhtarını kutladı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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