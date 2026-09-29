MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı

Merkezi Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ile 6 MHK üyesi, bazı hakem ve gözlemcilere yönelik mobbing uygulandığı ve resmi belgede sahtecilik yapıldığı yönünde suçlamalar kapsamında gözaltına alındı.

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'Hakemler Dosyası' soruşturmasında 4 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Soruşturma, 15 Eylül 2025 tarihinde alınan müşteki ifadesiyle başladı. Dosyada, bazı hakem ve gözlemcilere yönelik mobbing uygulandığı ve resmi belgede sahtecilik yapıldığı yönünde iddialar yer alıyor.

Ferhat Gündoğdu

MHK BAŞKANI GÖZALTINDA

Dosya kapsamında açık kaynak çalışmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki-tanık ifadeleri, bilirkişi tespitlerine istinaden MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve bazı MHK üyeleri olan hakem ve gözlemcilerinin suçla bağlantılı olabileceği değerlendirilen 7 şahsa yönelik ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla 4 ilde (İstanbul, Ankara, Elazığ, Manisa) bu sabah eşzamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 7 şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler şöyle:

1-Ferhat GÜNDOĞDU (MHK Başkanı)

2-Ferdi KARADORUK (TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı)

3-Ahmet ŞAHİN (TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Başkan Vekili)

4-Yunus YILDIRIM (TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Üyesi)

5- Sebahattin ŞAHİN (MHK Üyesi-TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu)

6-Alican SAĞLAR (TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu)

7-Emre KOSİF (TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı)

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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