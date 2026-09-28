Sosyal medyada hava atmak pahalıya patladı! Trafiği tehlikeye atan sürücüye rekor ceza

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, aracıyla drift attığı anların çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri tehlikeli şova imza atan sürücüye acımadı. Organize Sanayi Bölgesi Poligon mevkiinde kaydedilen görüntüleri titizlikle inceleyen Trafik Büro Amirliği ekipleri, kimliğini tespit ettikleri sürücü F.Ü.'ye drift atmaktan 140 bin, trafik ihlallerini sosyal medyada alenen paylaşarak özendirmekten ise 25 bin olmak üzere toplam 165 bin lira idari para cezası uyguladı. Trafiği tehlikeye atıp bu durumu internette yayan sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bursa Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBursa

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