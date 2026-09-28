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Dünya

Covid aşısıyla milyarlar kazanmıştı! BioNTech'ten şaşırtan karar

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Covid aşısıyla milyarlar kazanmıştı! BioNTech'ten şaşırtan karar
Başlık ResmiCovid aşısıyla milyarlar kazanmıştı! BioNTechten şaşırtan karar

BioNTech, Covid-19 aşısına yönelik talebin düşmesinin ardından üretim stratejisinde değişikliğe giderek Almanya ve Singapur'daki bazı tesislerini kapatma kararı aldı. Karardan yaklaşık 1800 çalışanın etkilenmesi bekleniyor.

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Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, Covid-19 pandemisinin ardından değişen üretim stratejisi ve zorlu piyasa koşulları nedeniyle Almanya ve Singapur'daki bazı üretim tesislerini kapatacağını açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Almanya'daki Idar-Oberstein, Marburg ve Tübingen tesisleri ile Singapur'daki üretim merkezi için uygun bir alıcı bulunamadığı belirtildi.

Kapatma planına göre Tübingen tesisinin 2027 sonunda, Marburg tesisinin 2028 başında, Idar-Oberstein tesisinin ise 2028 sonunda faaliyetlerini sonlandırması öngörülüyor. Karardan yaklaşık 1800 çalışanın etkilenmesi bekleniyor.

BioNTech yönetimi, işten çıkarma sürecinin sosyal açıdan sorumlu şekilde yürütülmesi ve ek tazminat koşullarının belirlenmesi konusunda işçi konseyiyle anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Berlin'de peptit analizi alanında faaliyet gösteren ve yaklaşık 130 kişinin çalıştığı JPT Peptide Technologies GmbH ise Münih merkezli Dubag Group tarafından devralındığı için kapanma kararının dışında tutuldu.

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ŞİRKETİN ODAĞI KANSER TEDAVİLERİNE KAYDI

Yaklaşık 7200 çalışanı bulunan BioNTech, Covid-19 aşısına olan küresel talebin önemli ölçüde azalmasının ardından üretim ve yatırım stratejisinde değişikliğe gitti. Şirket, üretim kapasitesini aşı ortağı Pfizer'a kaydırırken kaynaklarını onkoloji, mRNA tabanlı immünoterapiler ve kanser hücrelerini hedefleyen antikor-ilaç bileşiklerine yönlendirmeye başladı.

BioNTech, 2020'de Pfizer ile birlikte mRNA teknolojisini kullanarak Covid-19 aşısı geliştirmiş ve pandemi döneminde bu aşıdan milyarlarca avro gelir elde etmişti. Şirket, 2030'a kadar kanser tedavisi alanındaki çok sayıda ilaç adayı için ruhsat başvurusunda bulunmayı hedefliyor.

Öte yandan yüksek AR-GE maliyetleri ve henüz yeni onaylanmış bir ürünün pazara sunulamaması nedeniyle şirket, yılın ilk 6 ayında 1,35 milyar avro net zarar açıkladı. BioNTech'in patent hakları nedeniyle Bayer ile yaşadığı hukuki süreç de devam ediyor.

Özlem Türeci - Uğur Şahin
Başlık ResmiÖzlem Türeci - Uğur Şahin

ŞAHİN VE TÜRECİ YÖNETİMDEN AYRILIYOR

BioNTech'teki yeniden yapılanma süreci, şirketin kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin aktif idari görevlerinden ayrılacağı döneme de denk geldi.

Şahin ve Türeci'nin, yeni nesil mRNA teknolojileri üzerine araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek üzere Mainz merkezli "Arife" adlı yeni bir biyoteknoloji şirketi kuracağı ve BioNTech'teki aktif yönetim görevlerinden ayrılacağı bildirildi.

İkilinin BioNTech'teki hisselerini koruyacağı ve şirkete bilimsel danışmanlık yapmayı sürdüreceği belirtildi.

Uğur Şahin'in CEO'luk görevini ise en geç 1 Şubat 2027 itibarıyla İsveç merkezli biyofarma şirketi Sobi'nin CEO'su Guido Oelkers'in devralması planlanıyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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