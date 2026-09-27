Antalya'da korkunç kaza! Yaya geçidinden geçerken motosiklet çarptı, metrelerce sürüklendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Halil K., motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan adamın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza anları çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Korkunç kaza, dün gece saat 23.10 sıralarında Manavgat'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sarı Köprü istikametinden İmam Hatip Lisesi yönüne ilerleyen Osman Z. yönetimindeki motosiklet, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Halil K.'ye çarptı.

Antalyada korkunç kaza! Yaya geçidinden geçerken motosiklet çarptı, metrelerce sürüklendi

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Halil K.çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenirken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan talihsiz adam, ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Halil K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakım ünitesine alındığı bildirildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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