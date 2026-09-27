Keyifli pazarlar…

Halledemezsek bir turda mahvederiz kadını uyandı, gü nayy dınn!

İçinizdeki çocuğu öldürmeyin diyorlar ya, bırakın öldürmeyi azarlamayın bile!

Efendim son güneşli günlerden birinde parktan sesleniyor, keyifli bir hafta sonu diliyorum. Bak şimdi ‘çocuktan sonra salıncak sırası bende’ diyorum kadın “sizin çocuk nerde ki?” diyor. Hanımefendi, hava güzel canım çekti iki sallanıp gidicem işim gücüm var zaten… Sinirleniyor, aynen devam ediyoruz;

Sıfırdan geldik, korkumuz yok düşmekten. “Ol" emrini veren, "Öl" emrini verene kadar oyuna dâhiliz!..

Güzel şeyler olacaksa tam zamanı, biz müsaitiz yani…

Maaşı tarafından zorla işe getirilenler, size de selam.

İç güzellik önemliymiş miş… Kleopatra 9 dil biliyordu ama hala "eyeliner”ı konuşuluyor…

Biiz “Allah karşına senin gibi birini çıkarsın" lafını duyunca içi rahat olan insanlarız, siz kendinizi yoklayın cınıım…

Evde her eşyanın bi yeri var da sanki süpürgenin yok gibi; nereye koyarsan koy fazlalık gibi duruyor. Birine benziyor ama kim diye sormayın sakın…

Kadınların ev pijamaları genelde cepsizken erkeklerinki cepli. Evde sürekli iş yaptığımız için elimizi cebimize sokmaya vaktimiz olmadığının işareti di mi?

Toplayanımız olmaz diye dağılamıyoruz bile…

Herkesin hayran olduğu kelebek olmak zorunda değilsin. Arı ol, kendi işine odaklan, balını üret ve gerektiğinde iğneni kullan!

Zayıflar intikam alır, güçlü insanlar bağışlar, dâhiler görmezden gelir. Ben mi? Benim ne yapacağım belli olmaz…

Ne hissettiğinizi unutun, neye layık olduğunuzu hatırlayın!

Kadın kısmının kafasına kurşun girer çıkar ama şüphe asla. Nokta.

Önce kendi bahçenizdeki ayrık otlarını temizleyin, sonra başkasının tarlasına akıl ekersiniz!

Hayatının en pahalı dersini, hayatından geçen en ucuz insandan öğreneceksin.

Şimdiki çocuklar çok zeki imiş olur tabi cevizle avokado yiyorlar bize, çaya ekmek doğrayıp mama yaparlardı, yine iyi ayaktayız bacım affedersin.

Rüzgârsız havada dönen fırıldağın üfleyeni çok olur. Biri ile benim aramda kalırsanız, beni seçmeyin.

Edebin zirvesi, insanın önce; Rabbinden utanmasıdır…

Ninem diyor ki; Edepli edebinden susar, edepsiz ben susturdum sanar.

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