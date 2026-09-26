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Yaşam

10 bin liraya kiralık ev dönemi başlıyor! İşte TOKİ'nin İstanbul'daki daireleri

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10 bin liraya kiralık ev dönemi başlıyor! İşte TOKİ'nin İstanbul'daki daireleri

İstanbul’da dar ve orta gelirli vatandaşların güvenli konutlara erişimini hedefleyen TOKİ, merakla beklenen örnek daireleri Ataşehir’de vitrine çıkardı. Başvuruları dün tamamlanan projede ilk teslimler için geri sayım başladı. 

10 bin liraya kiralık ev dönemi başlıyor! İşte TOKİ'nin İstanbul'daki daireleri

İstanbul’un kronikleşen barınma ve yüksek kira sorununa soluk aldırması hedeflenen kiralık sosyal konut projesinde somut adımlar atılmaya başlandı. 

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) "Kiralık Sosyal Konut Projesi" kapsamında İstanbul'da inşa edilecek sosyal konutlara ilişkin örnek daireler Ataşehir'de tanıtıldı.

10 bin liraya kiralık ev dönemi başlıyor! İşte TOKİ'nin İstanbul'daki daireleri

Vatandaşların depreme dayanıklı, güvenli ve modern konutlara erişimini sağlamak amacıyla yürütülen proje kapsamında kentte yapılacak konutlara ilişkin örnek daireler basın mensuplarınca görüntülendi.

10 bin liraya kiralık ev dönemi başlıyor! İşte TOKİ'nin İstanbul'daki daireleri

1+1 VE 3+1 DAİRELER

Örnek daireler, TOKİ tarafından Ataşehir Necip Fazıl Bulvarı'ndaki belirlenen alana 1+1 ile 3+1 şeklinde inşa edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Eylül'de duyurduğu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 10 Eylül'de detaylarını açıkladığı kentteki Kiralık Sosyal Konut Projesi'nin başvuruları sona erdi.

10 bin liraya kiralık ev dönemi başlıyor! İşte TOKİ'nin İstanbul'daki daireleri

Başvurular 25 Eylül'de sona ererken, bunun için vatandaşlardan herhangi bir bedel alınmadı.

Başvurular sadece e-Devlet üzerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının "Konut/İşyeri Başvuru" hizmeti menüsünden yapıldı.

10 bin liraya kiralık ev dönemi başlıyor! İşte TOKİ'nin İstanbul'daki daireleri

İSTANBUL'DA KİRALIK KONUTLAR HANGİ İLÇELERDE?

Proje kapsamında evler 3 yıllığına kiralanacak. Bu sürenin ardından yeni hak sahipleri yeniden kurayla belirlenecek.

Evli, 18 yaşını tamamlamış, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile aylık hane geliri 100 bin liradan az olanlar bu kampanyadan faydalanabilecek.

10 bin liraya kiralık ev dönemi başlıyor! İşte TOKİ'nin İstanbul'daki daireleri

Başvuracak kişinin en az 1 yıl İstanbul'da ikamet etmesi ve üzerinde tapuda kayıtlı konutu olmaması da şartlar arasında bulunuyor.

Kiralık konutlar Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy'de yer alacak.

10 bin liraya kiralık ev dönemi başlıyor! İşte TOKİ'nin İstanbul'daki daireleri

10 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Proje kapsamındaki, 1+1 konut için 10 bin lira, 2+1 konut için 12 bin liradan başlayan tutarlar belirlendi.

10 bin liraya kiralık ev dönemi başlıyor! İşte TOKİ'nin İstanbul'daki daireleri

3+1 konutlar için 15 bin lira, 4+1 konutlar ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla bu konutlar kiralanacak.

Proje kapsamında yapımı tamamlanan ilk 1071 konut ekim ayında teslim edilecek.

10 bin liraya kiralık ev dönemi başlıyor! İşte TOKİ'nin İstanbul'daki daireleri

Vatandaşlar, projeyle ilgili tüm detaylara "toki.gov.tr" ile projeye özel hizmet veren "talep.toki.gov.tr/tahsisprojesi/" internet adresinden ulaşabiliyor.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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