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Ekonomi

Kiralar 10 bin liradan başlıyor! İstanbul’da hangi ilçede kaç kiralık sosyal konut yapıldı?

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Kiralar 10 bin liradan başlıyor! İstanbul’da hangi ilçede kaç kiralık sosyal konut yapıldı?
Başlık ResmiKiralar 10 bin liradan başlıyor! İstanbul’da hangi ilçede kaç kiralık sosyal konut yapıldı?

İstanbul'da hayata geçirilen kiralık sosyal konutlar için başvuru süreci tamamlandı. İlk etapta 1.071 konutun kiraya verileceğini belirten Bakan Kurum, "1.071 konutun sahiplerini ekim ayında kurayla belirleyeceğiz ve ilk anahtarlarımızı teslim edeceğiz." dedi. Peki kiraların 10 bin liradan başladığı konutlar hangi ilçede kaç tane yapıldı? İşte detaylar...

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) ev sahibi olacağı ve ilk kez İstanbul’da uygulamaya alınacak kiralık sosyal konutlar için 14 Eylül’de başlayan başvuru süreci dün itibarıyla (25 Eylül) tamamlandı. İncelemenin ardından şartları sağladıkları belirlenen ve başvurusu geçerli sayılan vatandaşlar için ekim ayında kura çekimi yapılıp konut teslimatları başlayacak.

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BAKAN KURUM: EKİM AYINDA ANAHTARLARIMIZI TESLİM EDECEĞİZ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "TOKİ ile hayata geçirdiğimiz Kiralık Sosyal Konut Projemizde ilk aşamayı tamamladık. Başvuruları topladık, şimdi inceleme süreci başlıyor. Şartları sağlayan vatandaşlarımız arasından 1.071 konutun sahiplerini Ekim ayında kurayla belirleyeceğiz ve ilk anahtarlarımızı teslim edeceğiz. Yuvalarımız İstanbulluları bekliyor" ifadelerini kullandı.

"KİRALAR 10 BİN LİRADAN BAŞLAYACAK"

500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hayata geçirilen kiralık sosyal konut sisteminden İstanbul’da hane geliri 100 bin liranın altında olan, tapuda üzerine evi bulunmayan, 18 yaşından büyük, evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları faydalanabilecek. Yine en az 1 yıldır İstanbul’da kesintisiz ikamet etme şartı da aranacak. 10 bin liradan başlayan tutarlarla kiralanacak evler gruplara göre 1+1, 2+2, 3+1 ve 4+1 olacak şekilde kiralanacak. Genç Evli Ailelere, 1+1 veya 2+1, iki veya Daha Fazla Çocuklu Ailelere, 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.

Kiralar 10 bin liradan başlıyor! İstanbul’da hangi ilçede kaç kiralık sosyal konut yapıldı?
Başlık ResmiKiralar 10 bin liradan başlıyor! İstanbul’da hangi ilçede kaç kiralık sosyal konut yapıldı?

HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT KİRALANACAK?

İlk etapta ekim ayı içerisinde 1.071 kiralık konut hak sahiplerine teslim edilecek. Bu kampanyada vatandaşlardan başvuru ücreti alınmadı. Başvurular e-Devlet' üzerinden, TOKİ hizmetlerindeki "Konut / İşyeri Başvuru" menüsünden tamamlandı.

İlçe ilçe kiralık konut sayısı şöyle:

GrupİlçelerKonut Sayısı
1. GrupBaşakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören360
2. GrupMaltepe, Tuzla, Kartal330
3. GrupAtaşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar291
4. GrupArnavutköy90
Toplam1071
Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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