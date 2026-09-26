Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Uğur Uçar'dan Çorum FK'ye veda: Ayrılık nedenini bizzat açıkladı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Uğur Uçar'dan Çorum FK'ye veda: Ayrılık nedenini bizzat açıkladı
Başlık ResmiUğur Uçardan Çorum FKye veda: Ayrılık nedenini açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK ile yolları ayrılan teknik direktör Uğur Uçar, veda mesajı yayımladı. 39 yaşındaki çalıştırıcı, bazı vedaların başarısızlıkların ardından, bazılarının ise tarih yazdıktan sonra geldiğini belirtti.

Kaydet
|

Çorum Futbol Kulübü'nde Uğur Uçar dönemi sona erdi. Genç teknik adam, ayrılığın ardından yazılı açıklama yaptı.

"KULÜP TARİHİNDE İLKİ BAŞARDIK"

İnanmadığı hiçbir işe girmediğini aktaran Uçar, "17 Şubat'taki ilk günümde oyuncularıma, 'Biz Süper Lig'e çıkacağız' demiştim. Çorum'un hayallerini, çocukların rüyalarını ve bu şehre gönül verenlerin yıllardır süren hasretini kendi hayalimiz bildik. Şampiyon olduk ve Çorum'u tarihinde ilk defa Süper Lig'e taşıdık. Genç bir teknik direktör olarak bugüne kadar öğrendiğim ve inandığım doğrulardan vazgeçmeden, her zaman daha iyisini nasıl yapabileceğimi düşünerek ve daha çok çalışarak gelişmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Çorum FK'nin yeni teknik direktörü Burak Yılmaz oldu.
Başlık ResmiÇorum FK'nin yeni teknik direktörü Burak Yılmaz oldu.

"FİKİR AYRILIKLARI NEDENİYLE AYRILDIM"

Arca Çorum FK'deki görevinin sona erdiğini hatırlatan Uçar, "21 yeni oyuncunun katıldığı takımımızla Süper Lig'de ilk 6 maçta topladığımız 7 puanla mücadelemizi sürdürürken fikir ayrılıkları nedeniyle görevim sona erdi. Bir teknik direktör için şampiyonluklar ve kupalar çok kıymetlidir ama bir şehrin gönlünde yer edinebilmek hepsinden değerlidir. Beni kendi evladı gibi bağrına basan Çorum halkına, büyük Çorum taraftarına, başkanımız Savaş Balçık Bey'e, futbolcularıma, teknik ekibime ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" değerlendirmesini yaptı.

ÖNERİLEN HABERLER
Süper Lig ekibi, Burak Yılmaz
SPOR

Süper Lig ekibi, Burak Yılmaz'la 3 yıllık anlaştı
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
CHP’DEN YAVAŞ’A AÇIK KAPI
CHP’DEN YAVAŞ’A AÇIK KAPI
"Bugünden yarının hesabı yapılmaz"
FİTCH'TEN TÜRKİYE TAHMİNLERİ!
FİTCH'TEN TÜRKİYE TAHMİNLERİ!
Yıl sonunda dolar ve enflasyon ne kadar olacak?
3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI
3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI
Fenerbahçe ceza sebebini açıkladı
İŞÇİYE KÜFRETTİ, KARAR ÇIKTI
İŞÇİYE KÜFRETTİ, KARAR ÇIKTI
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar
'İSRAİL, ANKARA'DAN KORKAR'
'İSRAİL, ANKARA'DAN KORKAR'
Yunan muhalefetinden ezber bozan Türkiye çağrısı!
MONTELLA ASLINDA KAYBETMEDİ
MONTELLA ASLINDA KAYBETMEDİ
Fransızlar, millilerimizin mağlubiyetini değerlendirdi
İŞLEM HACMİ DÜŞTÜ!
İŞLEM HACMİ DÜŞTÜ!
İşte para girişi ve çıkışı olan hisseler
'O ANDA TÜM GEÇMİŞİM GİTTİ'
'O ANDA TÜM GEÇMİŞİM GİTTİ'
Roberto Carlos servetini bir gecede kaybetmiş!
2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Netanyahu'nun otelinin dibindeki rögardan çıkmışlardı!
“GÖRÜNÜRLÜK” KRİTERİ!
“GÖRÜNÜRLÜK” KRİTERİ!
Paylaşımda takibe göre ceza geliyor
ŞEHİR ARACINDAN SUV'A
ŞEHİR ARACINDAN SUV'A
2,5 milyon TL bandındaki en popüler elektrikli modeller
MECLİS'İ İŞARET ETTİ
MECLİS'İ İŞARET ETTİ
Numan Kurtulmuş'tan erken seçim açıklaması
YÜREKLER AĞZA GELDİ
YÜREKLER AĞZA GELDİ
Boğazına yemek kaçtı! Mehmet Şef'ten ilk müdahale...
HAKEMİN SÖZLERİNİ AÇIKLADI
HAKEMİN SÖZLERİNİ AÇIKLADI
Merih Demiral kritik pozisyonla ilgili konuştu
DUŞ ALMIYOR, EVDEN ÇIKMIYOR
DUŞ ALMIYOR, EVDEN ÇIKMIYOR
Türkiye'nin konuştuğu Barış Özbay'dan kötü haber
GÜNDOĞAN YOLCU
GÜNDOĞAN YOLCU
Sarı kırmızılılarda transfer hareketliliği
OKUL SALDIRISINDA YENİ GELİŞME
OKUL SALDIRISINDA YENİ GELİŞME
Annesi, babası ve dedesi hakkında karar çıktı
ANKARA KULİSLERİ HAREKETLENDİ
ANKARA KULİSLERİ HAREKETLENDİ
Yavaş'ın kararı yeni ihtimalleri doğurdu
MİLLİLER MORALSİZ BAŞLADI
MİLLİLER MORALSİZ BAŞLADI
Türkiye, Fransa'ya tek golle kaybetti
GENETİKTE YENİ DÖNEM!
GENETİKTE YENİ DÖNEM!
Tek testle binden fazla kalıtsal hastalığa tarama
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Suda görenler telefona sarıldı! Sahilde 'roket' alarmı
Suda görenler telefona sarıldı!
Kaydet
TOKİ Kiralık Sosyal Konut kurası ne zaman? Bakan Murat Kurum paylaştı
TOKİ Kiralık Sosyal Konut kurası ne zaman?
Kaydet
Deniz Baysal ve Barış Yurtçu’nun evliliği bitti! ‘Para iddiası’ çarpıcı…
Deniz Baysal ve Barış Yurtçu’nun evliliği bitti! ‘Para iddiası’ çarpıcı…
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.