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Spor

Alanyaspor, Çorum'da 3 puanı aldı

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Alanyaspor, Çorum'da 3 puanı aldı
Başlık ResmiAlanyaspor, Çorumda 3 puanı aldı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Corendon Alanyaspor, konuk olduğu Arca Çorum FK'yı 2-1 yendi.

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki Arca Çorum FK ile Corendon Alanyaspor karşılaştı.

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Alanyaspor 2-1'lik skorla kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada Kyziridis'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Ramirez, plase ile topu ağlara göndermek istedi ancak Alanyaspor kalecisi Victor, yatarak meşin yuvarlağın kaleye gitmesini engelledi.

25. dakikada Makouta'nın pasında penaltı noktasında topla buluşan Ui-Jo'nun şutunda, top yandan auta gitti.

31. dakikada Çorum FK cezaalanındaki karambolde topla buluşan Ivan Cedric'in şutunda, kaleci Felipe gole izin vermedi.

İlk yarı, 0-0 berabere sonuçlandı.

Corendon Alanyaspor - Arca Çorum FK
Başlık ResmiCorendon Alanyaspor - Arca Çorum FK

67. dakikada konuk ekip öne geçti. Hadergjonaj'ın ortasında penaltı noktası üzerinden Makouta'nın kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1

Ev sahibi ekip, 76. dakikada eşitliği sağladı. Korner atışından gelen ortada kale sahasında Ramirez'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

Konuk ekip, karşılaşmanın 78. dakikasında tekrar öne geçti. Arda Usluoğlu, maça girdikten 2 dakika sonra, Duarte'nin sol kanattan gönderdiği topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-2

Corendon Alanyaspor, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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