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Spor

Kocaelispor, Gaziantep FK'yı eli boş gönderdi

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Kocaelispor, Gaziantep FK'yı eli boş gönderdi
Başlık ResmiKocaelispor, Gaziantep FKyı eli boş gönderdi

Kocaelispor, Süper Lig'in altıncı haftasında konuk ettiği Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0'lık skorla mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig'in altıncı haftasında Kocaelispor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-0'lık skorla kazandı. Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Berkan İsmail Kutlu ve 76. dakikada Agyei kaydetti.

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12. dakikada Gaziantep FK atağında Sorescu'nun ortasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Kozlowski'nin şutunda, top kalenin solundan dışarı gitti.

17. dakikada orta alanda topu kazanan Kerim Çalhanoğlu'nun pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Kozlowski'nin şutunda, meşin yuvarlak soldan auta gitti.

41.⁠ ⁠dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda top, kafayla arka direği aşırtıldı. Meşin yuvarlakla buluşan Halil Dervişoğlu'nun yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak dışarı çıktı.

43.⁠ ⁠dakikada orta alanda topu kazanan Kozlowski'nin ceza sahası dışından attığı şutta, meşin yuvarlak kaleci Serhat Öztaşdelen'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

Kocaelispor - Gaziantep FK
Başlık ResmiKocaelispor - Gaziantep FK

49. dakikada Maxim'in ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında Halil Dervişoğlu'nun şutunda, top auta çıktı.

56. dakikada Kocaelispor öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Berkan İsmail Kutlu'nun sert şutunda, top savunmadan sekti. Seken topu kontrol etmeye çalışan kaleci Tobiasz'ın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

68. dakikada savunmanın uzaklaştırdığı topu kontrol eden Show'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutta, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

76. dakikada Kocaelispor farkı 2'ye çıkardı. Berkan İsmail Kutlu'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Agyei, topu sürerek ceza sahasının sol çaprazından yaptığı şutla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

Karşılaşma, Kocaelispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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