Salah hat-trick yaptı, Trabzonspor Galatasaray'a gol yağdırdı: Maçta 4 gol ve 2 kırmızı kart

Trabzonspor, Süper Lig'in altıncı haftasında Mohamed Salah'ın hat-trick yaptığı derbide Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek zirveyle farkı eritti. Thomas Reis yönetimindeki ilk maçtan farklı galibiyetle ayrılmayı başaran bordo mavililer, sarı kırmızılı ekip karşısında en fazla gol attığı iki ilk yarıdan birini oynadı (Eylül 2018). Fırtına'nın en skorer ismi olan Salah, Galatasaray karşısındaki 3 gol ve 1 asistliklik performansıyla galibiyetin mimarı oldu. Sarı kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk itirazları nedeniyle ihraç edilirken Lesley Ugochukwu ise 87. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bordo mavililer, ligde 6 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle puanını 10 çıkardı. Bu sezon ligde ilk yenilgisini alan Okan Buruk'un ekibi ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 13 puanda kaldı.

Teknik direktörlük görevine Thomas Reis'i getiren Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in altıncı haftasında Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ı konuk etti.

DERBİDE FIRTINA KOPTU

Papara Park'ta oynanan mücadelede Trabzonspor, Galatasaray'ı 4-0'lık skorla mağlup etti. Bordo mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 4, 44 ve 80. dakikalarda Mohamed Salah, 39. dakikada Noah Saviolo kaydetti.

MOHAMED SALAH COŞTU

Karadeniz ekibinde Mısırlı yıldız Mohamed Salah, sarı kırmızılı ekip karşısında 3 gol ve 1 asistle maça damgasını vurdu.

BURUK VE UGOCHUKWU KIRMIZI GÖRDÜ

Sarı kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk itirazları nedeniyle ihraç edilirken Lesley Ugochukwu ise 87. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Trabzonspor - Galatasaray

GALATASARAY'IN İLK YENİLGİSİ

Bu skorla ligde üçüncü galibiyetini elde eden bordo mavili ekip, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle puanını 10'a çıkardı. Ligde ilk yenilgisini alan sarı kırmızılılar ise 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puanda kaldı.

TÜM KULVARLARDA 46. ZAFER

Trabzonspor ile Galatasaray, tüm kulvarlarda 144. kez karşı karşıya geldi. Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 52 yıllık rekabette resmi ve özel 144 karşılaşmanın 66'sını Galatasaray, 46'sını Trabzonspor kazandı, 32 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Trabzonspor - Galatasaray

LİGDEKİ 34. GALİBİYET

Trabzonspor ile Galatasaray, ligde yarın 107. kez karşılaştı. Ligde daha önce oynanan 107 karşılaşmanın 46'sını Galatasaray kazanırken, 34 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 26 müsabaka berabere tamamlandı.

SON 11 MAÇTA 2. GALİBİYET

Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor'a karşı oynadığı son 11 resmi müsabakada ikinci kez kaybetti. Ekipler 9 Süper Lig, birer Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa olmak üzere 11 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden sarı kırmızılı takım, ikinci kez mağlup oldu.

Trabzonspor - Galatasaray

MAÇTAN KRİTİK ANLAR

4. dakikada Galatasaray sol taraftan ceza alanına yakın yerden Jakobs ile kullandığı taç atışında gol ararken bir anda kalesinde golü gördü. Taç atışı sonrasında son olarak savunmada Mustafa Eskihellaç'ın uzaklaştırdığı top ile kendi yarı alanında rakip savunmanın arkasında buluşan Muhammed Salah, ceza alanına kadar girdi. Kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Mısırlı oyuncu, yerden bir vuruşla topu Uğurcan'ın sağından filelerle buluşturdu: 1-0

9. dakikada Pina'nın sol taraftan pasında ceza alanı içinde Salah'ın yerden vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.

18. dakikada Sara'nın soldan kullandığı korner atışında, Abdülkerim Bardakcı'nın kafa ile çıkardığı topu Sanchez kafa ile tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

35. dakikada Sara'nın sağdan kullandığı köşe atışında, Pina'nın ters kafa vuruşunda, Dju meşin yuvarlağı direk dibinden çıkardı.

37. dakikada soldan hızla ceza alanına giren Jakobs'un şutunda, kaleci Onana'nın güçlükle çeldiği top üst direğe çarparak uzaklaştı.

39. dakikada Trabzonspor, ikinci golü buldu. Muhammed Salah'ın pasında, ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Saviolo'nun yerden şutunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gitti: 2-0

44. dakikada Trabzonspor, farkı 3'e çıkardı. Dju, savunmada Sanchez'den kaptığı topu Salah'a aktardı. Bu futbolcu da ceza alanı içinde yerden vuruşla topu filelere gönderdi: 3-0

İlk yarı bordo-mavili takımın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Trabzonspor - Galatasaray

50. dakikada Sallai'nin ceza alanı dışından şutunda, kaleci Onana topu çıkardı.

60. dakikada ceza alanı içi sol çaprazında Saviolo'nun şutunda, savunmaya çarpıp kaleye yönelen topu Uğurcan Çakır kornere çeldi.

72. dakikada sarı kartı bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, itirazdan kırmızı kart gördü.

80. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında, Ozan Tufan'ın pasında orta alanda aldığı top ile sağ çaprazdan ceza alanına giren Salah, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı plase vuruşla yerden filelere gönderdi: 4-0

85. dakikada Ugochukwu, Ozan Tufan'a yaptığı faul sonrası önce sarı kart gördü. Daha sonra Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla pozisyonu izleyen Batuhan Kolak, sarı kartı iptal edip bu oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Trabzonspor - Galatasaray

THOMAS REIS'TEN 3 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor, yeni teknik direktörü Thomas Reis yönetimindeki ilk karşılaşmasında ilk 11'de 3 oyuncu değişikliği ile sahaya çıktı.

Bordo-mavili takım ile perşembe günü sözleşme imzalayarak ilk antrenmanına çıkan Thomas Reis, 2 günlük sürenin ardından Galatasaray maçında takımın başında yer alırken, geçen hafta 1-0 kaybedilen Konyaspor maçının ilk 11'ine göre sürpriz değişiklikler yaptı.

Karadeniz ekibinin yeni teknik adamı, geçen sezon gol kralı olan ancak sezona iyi başlayamayan Onuachu'yu yedek kulübesinde oturturken bu oyuncunun yerine Dju'ya görev verdi. Thomas Reis, orta alanda Ozan Tufan'ın yerine Melih Kabasakal'ı tercih ederken Aral Şimşir'in yerine de Saviolo'yu sahaya sürdü.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu ve Malinovskyi'nin yanı sıra tedavileri tamamlanan ancak tam olarak hazır hale gelmeyen Folcarelli ve Batagov, kadroda yer almadı.

Bordo-mavili takım, karşılaşmaya Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Melih Kabasakal, Fabinho, Muçi, Salah, Saviolo, Dju 11'i ile sahaya çıktı.

Trabzonspor - Galatasaray

GALATASARAY'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik adamı, geçen hafta 1-0 kazandıkları Kocaelispor maçının ilk 11'ine göre savunmanın solunda Eren Elmalı'nın yerine Jakobs'a görev verdi.

Buruk, hücum hattında ise Barış Alper Yılmaz'ı yedek kulübesine çekerken Sane'yi sahaya sürdü.

İstanbul temsilcisinde tedavilerine devam edilen Mario Lemina, Wilfried Singo ve Victor Osimhen ile son antrenmanda aşil tendonunda ağrı hisseden Kaan Ayhan, maç kadrosunda yer almadı.

Konuk takım sahaya Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Sane, Leao ve Deniz Gül 11'iyle mücadele etti.

Trabzonspor - Galatasaray

TARAFTAR, STADI DOLDURDU

Trabzonspor taraftarları ilk 5 haftada 7 puan toplayarak lige arzu ettiği başlangıcı yapamayan takımlarını yalnız bırakmadı.

Karşılaşmanın biletlerini tüketen taraftarlar, tribünlerin kendilerine ait bölümlerinin tamamını doldurdu. Misafir takım tribününde de dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarını Trabzon deplasmanında yalnız bırakmadı.

KANSERİ YENEN ELA İÇİN BALON BIRAKILDI

Kanseri yenerek bu zorlu süreci başarıyla geride bırakan minik Ela’nın hayalini gerçekleştirmek amacıyla, Biriniz Bin Olsun Derneğinin katkılarıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Karşılaşma öncesi Papara Park’ta düzenlenen etkinlikte, minik Ela’nın hayali için balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Trabzonspor - Galatasaray

DEV FİLİSTİN BAYRAĞI

Trabzonspor taraftarları, karşılaşma öncesinde deniz tarafındaki kale arkası tribün bölümünde büyük Filistin bayrağı açtı.

"Gazze'ye selam, boykota devam,", "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz' yazılı pankart astı.