Yunanistan'ın MEDUSA-15 tatbikatındaki çıkarma görüntüleri tartışılırken Atina'dan Türkiye'nin askeri gücüne ilişkin dikkat çeken bir çıkış geldi. Emekli Yunan Büyükelçi Giorgos Yfantis, ülkesinin mevcut askeri yapılanması ve yönetimiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne etkili şekilde karşı koyamayacağını savundu.

Yunanistan'ın da katıldığı MEDUSA-15 tatbikatından gelen görüntüler Yunan basınında tartışma konusu oldu. Amfibi çıkarma sırasında bazı Yunan askerlerinin denize düşmesi, botların dalgalarla geri sürüklenmesi ve birliklerin kıyıya çıkmakta zorlanması sosyal medyada da hızla yayılmıştı.

Tatbikatın ardından Yunan Genelkurmayı tarafından yayımlanan tanıtım videosunda ise bu anlara yer verilmedi.

Paylaşılan videoda askerlerin botları geri itmeye çalıştığı, çıkarma sırasında kendi aralarında konuştuğu ve yavaş hareket ettiği bölümlerin efekt ve hızlı geçişlerle kesildiği görüldü.

Denize düşen Yunan askerleri videodan silindi, eski büyükelçi "Türk ordusuna karşı koyamayız" diyerek itiraf etti!

FİYASKO SENARYO

Görüntülerin tartışılmasının nedeni yalnızca askerlerin denize düşmesi değildi. Tatbikat senaryosuna göre kıyıda karşılarında düşman unsuru bulunan Yunan askerlerinin, bottan indikten bir süre sonra makineli tüfekle ateş açtığı görülüyor. Ancak askerlerin ateş açmadan önce botlarını geri itmeye çalışması, kendi aralarında konuşması ve kıyıda uzun süre oyalanması eleştirilere neden oldu. Sosyal medyada bu anlar, gerçek bir çatışmada askerlerin açık hedef haline gelebileceği yorumlarıyla paylaşıldı.

Denize düşen Yunan askerleri videodan silindi, eski büyükelçi "Türk ordusuna karşı koyamayız" diyerek itiraf etti!

Tatbikattaki görüntülerin tartışıldığı sırada Yunan ordusunun mevcut durumuna ilişkin Atina'dan çok daha çarpıcı bir değerlendirme geldi.

"TÜRK ORDUSUNA ETKİN ŞEKİLDE KARŞILIK VEREMEZ"

Art TV'de yayımlanan "Horis Chroma" programına katılan, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nda Türkiye ve Kıbrıs dosyalarında da görev yapmış eski Büyükelçi Giorgos Ayfantis, Yunan ordusunun mevcut durumuna ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yunan ordusunun şu anki konuşlanmasıyla, bu liderlikle ve diğer unsurlarla Türk Silahlı Kuvvetleri ile herhangi bir çatışmaya girmek zorunda kalması halinde buna etkin şekilde karşılık veremeyeceğini söylüyorum."

Yfantis, Türk tarafına ilişkin ise "Karşıdakiler kararlı, ne istediklerini biliyorlar ve bunu almaya kararlılar" ifadelerini kullandı.

"ÜSTÜN OLAN TARAF TÜRKİYE OLACAKTIR"

Muhtemel bir Türkiye-Yunanistan krizinin kısa sürede üçüncü ülkelerin müdahalesiyle sona ereceği düşüncesine de karşı çıkan Yfantis, sahadaki askeri üstünlüğün belirleyici olacağını ileri sürdü:

"Burada üstün olan taraf o olacaktır. Kim askeri üstünlüğe sahipse bunu kullanacaktır ve biz kaybedeceğiz. 'Bizi öldürecekler' derken, sahada üstünlük sağlayamazsak ulusal toprak kaybedeceğiz demek istiyorum."

Denize düşen Yunan askerleri videodan silindi, eski büyükelçi Türk ordusuna karşı koyamayız diyerek itiraf etti!

"YUNANİSTAN PANİK İÇİNDE MACRON'A KOŞUYOR"

Yfantis, Atina'nın uluslararası destek arayışını da eleştirdi. Yunanistan'ın bir kriz halinde başka ülkelerin müdahalesini beklediğini söyleyen diplomat şöyle konuştu:

"Biz şu anda birisinin müdahale etmesi için biraz zaman kazanmak istiyoruz. Hiç kimse müdahale etmeyecektir, müdahale ederse de Türkiye'nin lehine müdahale edecektir.

Bu nedenle Yunanistan son zamanlarda paniğe kapılmıştır. Bir profesyonel olarak davranışlarına baktığımda görüyorum; oraya buraya koşuyorlar. Panik içinde Macron'a koşuyor."

"ERDOĞAN'IN ÖNÜNDE EĞİLENLER ŞİMDİ KABADAYILIK YAPIYOR"

Atina yönetimine yönelik eleştirilerini sürdüren Yfantis, Türkiye ile geçmiş yıllarda izlenen politikaya da tepki gösterdi:

Sakin sular'ı dış politika tercihi olarak seçen ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Erdoğan'ın önünde eğilen o kişiler, son zamanlarda kabadayılığı keşfettiler. Bunlar beceriden yoksun, korkak kişilerdir.

Yfantis, Yunanistan'ın geçmişte askeri açıdan daha avantajlı olduğu dönemlerde dahi Türkiye ile karşı karşıya gelmekten çekindiğini öne sürerek Güney Kıbrıs üzerinden İoannidis dönemini örnek gösterdi.

"DİPLOMATİK SAHADA EZİCİ ÜSTÜNLÜĞE SAHİP"

Emekli Büyükelçi, Türkiye'nin yalnızca askeri alanda değil diplomatik alanda da avantajlı olduğunu öne sürdü:

"Erdoğan'ın ezici bir üstünlüğe sahip olduğu yer diplomatik sahadır. Yunanistan tecrit edilmiş durumdadır. Kimse bizim endişelerimizi dikkate almıyor."

Yfantis, Avrupa ülkelerinin Türkiye ile özellikle savunma sanayii alanında geliştirdiği ilişkilerin Atina açısından önemli bir sorun oluşturduğunu açıkladı.