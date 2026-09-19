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Rize'de şiddetli yağış sonrası 3 katlı evin altındaki toprak kaydı

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Rize'de şiddetli yağış sonrası 3 katlı evin altındaki toprak kaydı
Başlık ResmiRizede şiddetli yağış sonrası 3 katlı evin altındaki toprak kaydı

Rize'nin Pazar ilçesinde etkili olan şiddetli yağışın ardından heyelan meydana geldi. 3 katlı bir binanın altındaki toprak kayarak binayı boşlukta bıraktı. Ekiplerin incelemesi sonrasında tahliyeye gerek olmadığına kanaat getirildi.

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Rize'de etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından yaşanan heyelanda 3 katlı bir binanın altındaki toprak kütlesi koptu.

Doğu Karadeniz genelinde dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağış bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde aşırı yağışlar neticesinde heyelan yaşandı. Yamaçtan kopan dev toprak kütlesi, 3 katlı bir konutun alt bölümünü boşaltarak yapının askıda kalmasına neden oldu.

Rizede şiddetli yağış sonrası 3 katlı evin altındaki toprak kaydı
Başlık ResmiRizede şiddetli yağış sonrası 3 katlı evin altındaki toprak kaydı

Olay anında yaylada olduğunu ve haberi sonradan aldığını söyleyen ev sahibi Fatma Şimşek, "Dün akşam burada bir afet oldu, çok büyük bir yağmur yağdı. O an kimse bir şey duymadı. Evin altı tamamen koptu. Sabahleyin oğlum kalkıp çaya giderken evin dibinin çöktüğünü görmüş. Ben yayladaydım, beni aradığında şok oldum. Geldiğimde bu manzarayla karşılaştım" ifadelerini kullandı.

"EV GİDİYOR"

Sabah saatlerinde çay biçmek aacıyla uyanan eşinin durumu fark etmesiyle dışarı çıktıklarını belirten Ayşe Şimşek ise "Sabah saat 05.00-05.30 sularıydı. Eşim çay biçmeye gitmek için kalkmıştı. Çocuğun üzerini örttükten sonra dışarıdaki yağmura bakmak için camdan başını uzattı. Toprağın kaydığını görünce hemen yanıma gelip 'Ev gidiyor' diye beni kaldırdı. Çocukları alelacele alıp panikle kendimizi dışarı attık" dedi.

Rizede şiddetli yağış sonrası 3 katlı evin altındaki toprak kaydı
Başlık ResmiRizede şiddetli yağış sonrası 3 katlı evin altındaki toprak kaydı

Önce muhtarı ardından AFAD'a durumu haber verdiklerini söyleyenAyşe Şimşek, "Ekipler binanın temelinde içeriye doğru bir çökme olmadığını, yağıştan dolayı zeminin daha fazla zarar görmemesi için kopan alana branda (naylon) serilmesi gerektiğini belirttiler. Şu an için tahliye kararı verilmedi ancak yağış durup hava açtığında ekipler daha kapsamlı bir teknik inceleme için tekrar gelecek" diye konuştu.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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