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Spor

Göztepe'de Çaykur Rizespor maçı öncesi 5 eksik var

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Göztepe'de Çaykur Rizespor maçı öncesi 5 eksik var
Başlık ResmiGöztepede Çaykur Rizespor maçı öncesi 5 eksik

Göztepe, Süper Lig'in 6'ncı haftasında 20 Eylül Pazar günü Çaykur Rizespor'u sahasında ağırlayacak. ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

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Süper Lig'de henüz galibiyet alamayan ve en fazla gol yiyen takım konumunda bulunan Göztepe, taraftarı önünde Çaykur Rizespor karşısında 3 puanla tanışmayı hedefliyor.

Sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk 5 haftasında topladığı 2 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

Göztepe, geçtiğimiz sezon Rizespor'la oynadığı ilk karşılaşmayı deplasmanda 3-0, ikinci maçı ise sahasında 3-1 kazandı.

İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan defans oyuncuları Noah Sonko Sundberg ve Allan Godoi'nin yanı sıra İbrahim Sabra, Furkan Bayır ve Miroshi'nin bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

Noah Sonko Sundberg
Başlık ResmiNoah Sonko Sundberg
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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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