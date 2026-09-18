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Kültür - Sanat

Sinemada bu hafta | Resident Evil tekrar canlanıyor! Hollywood oyunları

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Sinemada bu hafta | Resident Evil tekrar canlanıyor! Hollywood oyunları
Başlık ResmiSinemada bu hafta | Resident Evil tekrar canlanıyor! Hollywood oyunları

Japon konsol oyunundan doğan meşhur serinin son filmi “Resident Evil” seyircisini oyun oynayan birini seyrediyormuşsunuz hissiyatına sevk ediyor.

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Hollywood video oyunlarını seviyor. Zira oyunlar, bütün dünyada tanınan karakterleri ve hazır hayran kitleleriyle yapımcıların iştahını kabartıyor. Son yıllarda ise oyun adaptasyonu filmlerin sayısında ve hasılatlarında ciddi bir artış görülüyor. “Super Mario”, “Minecraft” ve “Sonic” bu noktada öne çıkıyor. Hassaten “Süper Mario Kardeşler Filmi” (2023) 1,36 milyar dolara ulaşan hasılatıyla dikkati çekiyor. “Call of Duty” gibi büyük projeler ise yolda…

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JAPON İŞİ

“Resident Evil” de oyun adaptasyonları arasında mühim bir yer tuttu. Virüs yüzünden mutanta dönüşen yaratıklardan kaçılan bu Japon işi oyun, 1996’da konsollarda doğdu. Süratle popüler olup bütün dünyaya yayılınca, Hollywood’da “Bunun filmini çekmeliyiz!” düşüncesi ortaya çıktı. İlk olarak 2002’de Paul W.S. Anderson’ın yönetmen koltuğuna oturduğu “Resident Evil” ya da bizdeki adıyla “Ölümcül Deney” filmi, seyirciyle buluştu. Eser, zamanla büyük ölçekli bir aksiyon-korku serisine dönüştü.

HİKÂYE TEKRAR BAŞLATILIYOR

Şimdi bu “oyunlu” hikâye, yönetmen Zach Cregger tarafından “Resident Evil” adıyla tekrar başlatılıyor. Filmin başrollerinde ise Austin Abrams, Paul Walter Hauser ve Zach Cherry gibi isimler yer alıyor. Eserde dünyanın felakete sürüklenişine fokuslanmak yerine sıradan bir kuryenin belaya çekilmesi hikâyesi merkeze yerleştiriliyor. Günümüzde geçen eserde, Raccoon City’de salgın meydana geliyor. Bu esnada Bryan adlı tıbbi kuryeye hastaneye yetiştirmesi için önemli bir çanta teslim ediliyor. Ancak Bryan’ın yol kenarında otomobiline aldığı virüs bulaşmış bir yaşlı kadın kendisini yoldan çıkarıyor! Yardıma gelen polis memuru hayatını kaybedince, bir çiftlik evine sığınan Bryan çantayı menzile ulaştırırken hayati bir durumun içerisinde kendisini buluyor…

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PEŞİNDEN SÜRÜKLEYEN KURYE

Bryan tehlikelerden kurtulmaya çalışıp vazifesini yerine getirirken seyirciyi de peşinden sürüklüyor. Önceki filmlerin de ötesine geçilerek konsol oyunu oynayan birini seyrediyormuşsunuz hissiyatına sizi sevk ediyor. Eğlenceli ama sinematik derinliği olmayan bir tecrübe bu… Korku atmosferi zayıf kalırken, zamanla seyirciyi de yorabiliyor! Ancak iyi niyetli ama yeterince kabiliyetli olmayan sempatik Bryan karakteri, yer yer mizahi sahneleri doğuruyor ve filmi daha seyredilebilir kılıyor. Bence Austin Noah Abrams, bu rolde başarılı bir performans ortaya çıkarıyor.

KARLI VE KANLI!

Tesirli sayılabilecek sinematografisiyle karlı bir atmosfer meydana getirilen filmde, buna rağmen kanlı sahnelere abartılı şekilde yer veriliyor. Evet, sinemadaki “oyun” büyüyor ama daha derinlikli bir film arayışı devam ediyor. “Resident Evil” ortalamada kalarak daha ziyade meşhur oyunun meraklılarına ve salt aksiyon-gerilim arayanlara hitap ediyor!

Sinemada bu hafta | Resident Evil tekrar canlanıyor! Hollywood oyunları
Başlık ResmiSinemada bu hafta | Resident Evil tekrar canlanıyor! Hollywood oyunları

HAFTANIN DİĞER FİLMLERİ

- “Sınırsız”
- “Melodi ve Neşeli Notalar”
- “Kumar”
- “Kehanet”
- “Tek Başına”

Editör : MURAD TAMER | Kaynak: MURAT ÖZTEKİN
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