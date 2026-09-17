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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum seçim tarihini verdi: Cumhurbaşkanımız son kez aday olacak

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum seçim tarihini verdi: Cumhurbaşkanımız son kez aday olacak
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum seçim tarihini verdi: Cumhurbaşkanımız son kez aday olacak

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, seçim tarihine ilişkin önemli mesajlar verdi. Uçum, "Seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılması öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sisteme geçişimizin referandum tarihidir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Hukuk Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum; Türkiye Basın Federasyonu’nda düzenlenen programda gündeme dair önemli değerlendirmeler yaptı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ SON KEZ ADAY OLACAK"

Seçimlerin 16 Nisan 2028 tarihinde yapılmasını öngördüğünü belirten Uçum, bunun sebebini de anlattı. Sinan Burhan'ın aktardığına göre Uçum; "Seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılması öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sisteme geçişimizin referandum tarihidir. Sembolik anlamı vardır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır." ifadelerini kullandı.

Mehmet Uçum
Başlık ResmiMehmet Uçum

ÇELİK "SEÇİM GÜNDEMDE DEĞİL" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde "Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inancımı yeniliyorum" demişti. Erken seçim tartışmalarını yeniden gündeme getiren açıklamanın ardından AK Sözcüsü Ömer Çelik ise "Türkiye genel gündeminde şu anda bir seçim yoktur” ifadelerini kullanmıştı.

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Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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