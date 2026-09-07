Son seçim anketi: AK Parti en yakın rakibini ikiye katladı

Areda Survey’in 26-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği araştırmaya göre, “Bu pazar milletvekilliği genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 35’i AK Parti cevabını verdi. İkinci sırada yer alan YENİ Parti ise yüzde 17'de kaldı.

Areda Survey, Türkiye genelinde gerçekleştirdiği son siyasi eğilimler araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Katılımcılara, “Bu pazar milletvekilliği genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

YÜZDE 35'LE AK PARTİ ZİRVEDE

Araştırmaya göre AK Parti yüzde 35 ile seçmen tercihlerinde ilk sırada yer aldı. Son aylardaki oy seyrinde yüzde 30’ların üzerinde konumunu sürdüren AK Parti, Ağustos 2026 araştırmasında da yüzde 35 seviyesinde ölçüldü.

CHP VE YENİ PARTİ 2. VE 3. OLDU

Araştırmanın ikinci sırasında ise YENİ Parti yüzde 17’lik oy oranıyla yer aldı. Bir önceki ay yüzde 16,6 seviyesinde bulunan YENİ Parti, Ağustos araştırmasında oy oranını yüzde 0,4 kadar artırabildi.

CHP’nin oy oranı yüzde 11,1 olarak araştırmaya yansıdı. Bu sonuçla CHP, AK Parti ve YENİ Parti’nin ardından üçüncü sırada yer aldı.

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DİĞER PARTİLERİN OY ORANLARI

Araştırmada DEM Parti yüzde 9,8 ile dördüncü, MHP ise yüzde 8,9 ile beşinci sırada yer aldı. Seçmen tercihlerinde İyi Parti’nin oy oranı yüzde 6,4 olarak ölçüldü. İyi Parti’yi yüzde 3,4 ile Anahtar Parti, yüzde 3,2 ile Zafer Partisi takip etti. Yeniden Refah Partisi yüzde 2,3 oranında destek alırken, diğer siyasi partileri tercih edeceğini belirtenlerin toplam oranı ise yüzde 2,8 oldu.

2 BİN 400 KİŞİ KATILDI

Araştırma, 26-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında, Türkiye genelinde 2 bin 400 kişinin katılımıyla, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği kullanılarak Areda Survey’in profil bazlı dijital paneli üzerinden gerçekleştirildi.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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