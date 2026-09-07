Fransa'da seçim öncesi skandal başörtüsü vaadi: Üniversiteleri işaret etti

Fransa'da 2027'deki cumhurbaşkanı seçimlerinde merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) Partisinin adayı Bruno Retailleau, kazanması halinde üniversitelerde başörtüsünü yasaklayacağını söyledi.

Fransa'da 2027'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde adayların başörtüsü yasağına ilişkin seçim vaadleri eleştirilerin odağına oturdu.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi milletvekili Jean-Philippe Tanguy'un, seçimi kazanmaları halinde başörtüsü takanlara para cezası uygulanacağını söylemesinin ardından merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) Partisinin adayı Bruno Retailleau da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Retailleau, seçilmesi halinde spor faaliyetlerinde, okul gezilerinde ve üniversitelerde başörtüsünü yasaklayacağını belirtti.

Fransada seçim öncesi skandal başörtüsü vaadi: Üniversiteleri işaret etti

MÜSLÜMANLARA BAĞLI KURULUŞLARI FESHETME VAADİNDE BULUNDU

Retailleau, konuk olduğu Fransız BFMTV kanalında gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimleri kapsamındaki vaatlerini açıkladı. Seçimi kazanması halinde spor faaliyetlerinde, okul gezilerinde ve üniversitelerde başörtüsü yasağı getireceğini belirten Retailleau, "ülkede Müslüman Kardeşlere bağlı kuruluşları feshetme" vaadinde bulundu.

SAVUNMASI İSE DAHA DA SKANDAL

Eski İçişleri Bakanı Retailleau, başörtüsü yasağının kamusal alanda pratikte uygulanamayacağını, güvenlik güçlerinin "ideolojik sebepler" veya kanser gibi sağlık sorunları nedeniyle başörtüsü takan kadınlar arasında kolay şekilde ayrım yapamayacağını savundu.

Retailleau, göçü azaltmak istediğini belirterek, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde "Fransa'nın Yahudi-Hristiyan köklerine sahip olduğuna" dair anayasaya ekleme yapılacağını dile getirdi.

Fransada seçim öncesi skandal başörtüsü vaadi: Üniversiteleri işaret etti

ESKİ BAŞBAKAN ATTAL, KAMUSAL ALANDA BAŞÖRTÜSÜ YASAĞINA KARŞI

Merkez sağcı Rönesans Partisinin cumhurbaşkanı adayı ve eski Başbakan Gabriel Attal, aynı kanala yaptığı açıklamada, kamusal alanda başörtüsü yasağına "karşı" olduğunu dile getirdi. Attal, Fransa'daki tüm kadınların bu konuda seçim yapma hakkının olmasını istediğini söyledi.

Fransa'da 2023-2024'te eğitim bakanı olarak görev alan Attal, okullarda öğrencilerin "abaya" olarak adlandırılan uzun elbiseleri giymesine 2023'te yasak getirmişti.

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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