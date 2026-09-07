Petrol 120 dolara çıkabilir! Dünyaca ünlü bankadan kritik açıklama

ABD-İran savaşının etkileri petrol fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Petrol en son 97 dolar seviyelerinde ilerlerken, dünyaca ünlü bankalardan da petrolle alakalı senaryolar geliyor. Goldman Sachs, deniz taşımacılığına yönelik saldırıların genişlemesi halinde petrolün varil fiyatının 120 dolara kadar çıkabileceğini açıkladı. İşte detaylar..

Savaşın gölgesindeki enerji krizi devam ederken küresel anlamda tüm dünya bu durumdan olumsuz etkileniyor. Artan petrol maliyetleri gittikçe yükselirken petrol en son; Brent ham petrol yüzde 0,54 artışla varil başına 96,80 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas türü ham petrolü (WTI) yüzde 0,72 artışla 92,14 dolara çıktı. Petrol fiyatlarında yükseliş geçen hafta da hız kazanmıştı. Brent petrol haftayı yüzde 7,8, WTI ise yaklaşık yüzde 10 yükselişle tamamladı.

ABD ve İran'ın saldırıları yeniden başlatması ve dünyanın önemli petrol geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışının azalması, fiyatlardaki yükselişin temel nedenleri arasında yer aldı. Petrol TSİ 10.00'da 97 dolar seviyelerinde ilerliyor. Petroldeki oynaklık devam ederken dünyaca ünlü bankalardan da petrol hakkında önemli değerlendirmeler geliyor. ABD merkezli, dünyanın en büyük yatırım bankalarından ve finans kuruluşlarından biri olan Morgan Stanley'de petrol hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

JEOPOLİTİK GERİLİMLER PETROLÜN VARİL FİYATINI 120 DOLARA ÇIKARABİLİR

Goldman Sachs Küresel Emtia Araştırmaları Eş Başkanı Daan Struyven, Orta Doğu’daki gelişmelerin deniz taşımacılığında yaşanan aksaklıkları artırabileceğini ve bunun petrol arzında ciddi sorunlara yol açabileceğini belirtti. Struyven, bölgedeki saldırıların yoğunlaşmasıyla petrol piyasasında yukarı yönlü risklerin güçlendiğine dikkat çekti. Banka, deniz taşımacılığına yönelik saldırıların genişlemesi halinde petrolün varil fiyatının 120 dolara kadar çıkabileceği uyarısında bulundu.

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimin tırmanması da petrol fiyatları üzerindeki baskıyı artırıyor. ABD’nin İran tankerlerine yönelik saldırıları ve İran’ın yeni bir kısıtlı bölge ilan etmesi, küresel petrol arzına ilişkin endişeleri artırırken Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık 97 dolara yükseldi.

Petrol 120 dolara çıkabilir! Dünyaca ünlü bankadan kritik açıklama

Goldman Sachs, bölgede petrol ihracatının normale dönmesi halinde fiyatların 80 dolara kadar gerileyebileceğini öngörüyor. Banka, olası arz şoklarının yalnızca ham petrolü değil, doğalgaz ve rafine petrol ürünlerini de daha sert etkileyebileceğine işaret ediyor.

Petrol 120 dolara çıkabilir! Dünyaca ünlü bankadan kritik açıklama

Bu nedenle Goldman Sachs, jeopolitik risklerden korunmak isteyen yatırımcılara küresel doğalgaz ve rafine petrol ürünlerinde uzun pozisyon almayı öneriyor. Özellikle sanayi tipi motorin fiyatının yıl başından bu yana iki kattan fazla artması, bölgedeki arz risklerinin rafine ürün piyasalarında daha belirgin hissedildiğini gösteriyor.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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