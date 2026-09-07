Dünyayı endişelendiren sözler! Rusya, Almanya'ya meydan okudu: Gerçek bir savaşın başlangıcı

Rusya Devlet Televizyon ve Radyo Kurumuna (VGTRK) konuşan Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya’nın Rusya’ya yönelik sergilediği yaklaşımla ilgili açıklamalarda bulundu.

Almanya'nın Leipzig-Halle Havalimanı'nda insansız hava aracı (İHA) bulunmasını gerekçe göstererek geçen hafta Rusya'ya yönelik kararlar aldığını hatırlatan Lavrov, bu kararların arasında Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu ve Berlin'deki Rus Evi’nin kapatılmasının yer aldığına dikkati çekti.

Lavrov sözlerine şöyle devam etti:

"Almanlar bir İHA buldular ve bunun Rusya’ya ait olduğunu bildirdiler. Kimse işin aslını araştırmadı. Bu aslında, gerçek bir savaşın başlangıcıdır. Almanların, İkinci Dünya Savaşı öncesinde de diplomatik temsilciliklerini kapattığını hatırlıyorum. Bu, kesinlikle kabul edilemez. Onlar, yine savaş istiyor."