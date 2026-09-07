Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler​​​​​​​ müdahale ediyor. Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları da sürüyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Yaraş Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü.

EKİPLER BÖLGEDE

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışma yürütüyor.

Muğla ve Antalya'da orman yangını! Ekipler bölgede

ANTALYA'DA ORMAN YANGINI

Dün Antalya'nın Serik ilçesindeki Akbaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Muğla ve Antalya'da orman yangını! Ekipler bölgede

YANGINA MÜDAHALE EDEN ORMAN İŞÇİSİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangına, 5 uçak, 15 helikopter, 75 arazöz, 3 iş makinesi, 450 personel ve yangın işçisi ile müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale ederken dumandan etkilenen bir orman işçisi ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yangının bulunduğu bölgede güvenliğin sağlanması ve ekiplerin çalışmalarını daha rahat sürdürebilmesi amacıyla jandarma ekipleri tarafından önlem alındı. Komando birlikleri de bölgede güvenlik önlemleri alarak ekiplerin çalışmalarına destek verdi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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