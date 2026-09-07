Vlahovic Avrupa’nın dilinde: Juventuslular bin pişman!

Beşiktaş formasıyla tarih yazan Vlahovic Avrupa’nın dilinde. Avrupa medyası Sırp yıldızdan “Beşiktaş’ın yeni kahramanı” olarak bahsederken, Juventuslu taraftarlar “Biz bu adamı niye bıraktık?” diye isyan bayrağını açtı…

Süper Lig’de son beş sezonda şampiyonluk yarışının uzağında kalan hatta daha kasım ayında havlu atan Beşiktaş, bu yıla ümitli başladı. Süper Lig’de geçen hafta Çorum FK karşısında 3 kez ağları sarsan Dusan Vlahovic, Fenerbahçe derbisinde de galibiyet golüne imza attı. Vincenzo İtaliano ile bambaşka bir kimliğe bürünen siyah beyazlılar bu sezon oynadığı 10 karşılaşmanın 6’sında kalesini gole kapatmayı başardı. Avrupa medyası, Kadıköy’deki derbiye geniş yer ayırırken, Dusan Vlahovic hem attığı golle hem de Milan Skriniar ile yaşadığı gerginlik sebebiyle manşetlere çıktı.

Ederson - Vlahovic

DERBİYE DAMGA VURDU

Fransız L’Equipe “Beşiktaş, Vlahovic sayesinde Fenerbahçe derbisini kazandı” derken İtalyan Corriere dello Sport “Derbide Vlahovic belirleyici oldu, İtaliano kazandı”, Sportal da “Dusan Vlahovic diğer siyah beyaz formayla da durdurulamıyor: 3 maçta 4 gol attı. O artık Beşiktaş’ın yeni kahramanı” ifadelerini kullandı. Juventuslu taraftarlar da sosyal medyadan Vlahovic’in harika performansını alkışlarken “Biz bu adamı niye bıraktık? Daha 27 yaşında olan bir golcüyü bedavaya verdik” isyanında bulundu. Vlahovic “Tribünleri doldurun” diyerek taraftara mesaj gönderdi.

İTALİANO’YA YARIYOR

Fiorentina dönemlerinde de çalıştığı Vincenzo İtaliano yönetiminde çıktığı 24 lig maçında 21 kez ağları havalandıran Dusan Vlahovic, 0,88 gol ortalaması yakaladı. Sırp golcü, diğer teknik direktörlerle çalıştığı dönemlerde ise maç başına yalnızca 0,38 gol kaydetti.

Haberle İlgili Daha Fazlası