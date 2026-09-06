ABD'nin Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan Amazon'a ait Boeing 767 tipi kargo uçağı pistten çıktı. Pist dışındaki yola yan yatan uçaktan siyah dumanlar yükselirken, mürettebatın durumuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Porto Riko'nun San Juan kentinden havalanan Amazon'a ait Boeing 767 tipi kargo uçağı, ABD'nin Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan ilk görüntülerde, dev kargo uçağının pist dışındaki yolun ortasına yan şekilde yattığı görüldü. Uçağın gövdesinin sağlam olduğu görülürken, uçaktan siyah dumanların yükseldiği görüntülere yansıdı.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) yetkilileri, yerel medyaya yaptıkları açıklamada uçağın iniş sırasında pistten çıktığını doğruladı.

Amazon'a ait Boeing 767 inişte pistten çıktı

MÜRETTEBATIN DURUMU HENÜZ BİLİNMİYOR

Kazanın ardından uçakta bulunan mürettebatın sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaza nedeniyle havalimanında güvenlik önlemleri alınırken, olayın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Yetkililerin, kazanın meydana geliş şekli ve uçakta herhangi bir hasar ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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