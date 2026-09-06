Uçakta dehşete düşüren olay! Yolcuyu koltuğa bantlayıp rotayı değiştirdiler

ABD'de yolcu uçağında taşkınlık yapan 67 yaşındaki adam, diğer yolcuların müdahalesiyle koli bandı ve plastik kelepçeler kullanılarak koltuğuna bağlandı.

ABD'de 67 yaşındaki bir adam, Dallas'tan Newark'a giden American Airlines'ın AA 618 sefer sayılı uçuşunda taşkınlık çıkardı. Arizona'da yaşayan Arthur Lundeen isimli yolcu, uçakta bulunan eski kolluk görevlisi Juan Mejia’nın iddialarına göre, yolculuğun yaklaşık dörtte üçü tamamlandıktan sonra kabin ekibine ve diğer yolculara karşı saldırgan davranmaya, aşağılayıcı ifadeler kullanmaya başladı.

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Mejia, yolcunun ırkçı ifadeler kullandığını, küfürler ettiğini ve özellikle arkasındaki kadınlara yönelik rahatsız edici sözler söylediğini öne sürdü. Başlangıçta durumu takip eden Mejia ve yanında seyahat eden arkadaşı Richard Olenick, fiziksel müdahalede bulunmaya başlaması üzerine harekete geçti. Yolcuların yardımıyla Lundeen'in elleri plastik kelepçelerle bağlanırken, vücudu da koli bandıyla koltuğuna sabitlendi.

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Federal Havacılık İdaresi'ne (FAA) göre uçak, yaşanan olay sebebiyle perşembe günü saat 22.15 sıralarında Baltimore/Washington Uluslararası Havalimanı'na yönlendirildi. Polis ekipleri inişin ardından uçağa girerek Lundeen'i gözaltına aldı. Uçak, yolcunun çıkarılmasının ardından Newark'a doğru yolculuğuna devam etti. Şirket, “Müşterilerimizin ve ekip üyelerimizin emniyeti ve güvenliği en büyük önceliğimizdir ve şiddete tolerans göstermiyoruz” ifadelerini kullandı. Lundeen hakkında kamu düzenini bozma ve ikinci derece saldırı suçlamaları yöneltilirken, Federal Havacılık İdaresi olayla ilgili inceleme başlattı, FBI da soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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