Yatırımcının gözü şehirdeki toprakta! Büyükşehire yakın araziler toplanıyor

Gayrimenkulde yatırımcıların rotası yalnızca konut ve arsaya değil, büyükşehirlerin çevresindeki tarım arazilerine de kaymaya başladı.

Kolayimar’ın Nisan-Ağustos 2026 döneminde 92 bin 807 parsel üzerinden hazırladığı “Türkiye Parsel Görünümü” araştırması, incelenen taşınmazların yüzde 45,3’ünün tarım arazisi, yüzde 38’inin arsa ve yüzde 14,5’inin yapı bulunan taşınmazlardan oluştuğunu ortaya koydu.

Tarım parsellerinin medyan büyüklüğünün 4 bin 597 metrekareye ulaşması da dikkat çekti. Bu büyüklük, arsa niteliğindeki parsellerin 647 metrekarelik medyan büyüklüğünün yaklaşık 7 katına karşılık geliyor. Araştırma, büyükşehirlerin çeperlerinde toprağın giderek daha yakından takip edildiğini de gösteriyor. Analiz edilen parsellerin yüzde 29,2’si İstanbul, Ankara ve İzmir’de yoğunlaşırken, üç kentte arazi yapısı önemli farklılıklar gösteriyor.

İstanbul’da medyan parsel büyüklüğü 712 metrekarede kalırken Ankara’da 4 bin 384, İzmir’de ise 1.288 metrekare olarak hesaplandı. İstanbul içinde de tablo ilçeden ilçeye değişiyor; Çatalca’da medyan parsel büyüklüğü 5 bin 129, Silivri’de 3 bin 171 metrekareye çıkarken, yoğun yapılaşmanın olduğu Fatih’te 162 metrekareye kadar geriliyor.

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