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Yaşam

Çin’den döndü, toprağa yatırım yaptı! Dünyada en çok satan meyvede talebe yetişemiyor

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Çin’den döndü, toprağa yatırım yaptı! Dünyada en çok satan meyvede talebe yetişemiyor

Çin ve Singapur'daki eğitim yıllarında farklı sektörleri inceleyen Serkan Koloğlu, Türkiye'ye döndükten sonra yönünü tarıma çevirdi. Antalya'nın Elmalı ilçesinde dünyada en çok satılan ikinci meyve olan yaban mersini üretimine başlayan Koloğlu, 200 dönümlük alanda yıllık 140 ton üretime ulaşırken bölge kadınlarına da istihdam sağlıyor.

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İstanbul'da doğup büyüyen 36 yaşındaki Koloğlu, lise eğitimini İngiltere'de tamamladıktan sonra babasının teşvikiyle Çin'e giderek Çin dili ve edebiyatı ile ekonomi alanında üniversite eğitimi aldı.

Singapur'da turizm ve otelcilik alanında master da yapan Koloğlu, ülkede bulunduğu dönemde farklı sektörlerdeki fuarlara katılarak iş insanlarıyla tanıştı. Burada, Türkiye'nin coğrafi konumu ve tarımsal üretim kapasitesinin önemli bir avantaj olduğunu fark eden Koloğlu, Türkiye'ye dönerek ailesine ait Antalya'nın Elmalı ilçesindeki atıl durumdaki elma bahçesini daha verimli hale getirmeye karar verdi.

Çin’den döndü, toprağa yatırım yaptı! Dünyada en çok satan meyvede talebe yetişemiyor
Başlık ResmiÇin’den döndü, toprağa yatırım yaptı! Dünyada en çok satan meyvede talebe yetişemiyor

30 DÖNÜMLE BAŞLADI, 200 DÖNÜME ULAŞTI

Koloğlu, 2023'te 30 dönümlük alanda yaban mersini üretimine başladı. Ürüne yönelik talebin yüksek olması üzerine üretim alanını önce 60, ardından geçen yıl 200 dönüme çıkaran Koloğlu, yıllık 140 ton üretim kapasitesine ulaştı.
Ürünlerini iç piyasadaki marketlerin yanı sıra Hollanda'ya da gönderen Koloğlu, gelecek yıl üretimini 200 tona çıkarmayı ve farklı ülkelere de ihracat yapmayı hedefliyor.

Çin’den döndü, toprağa yatırım yaptı! Dünyada en çok satan meyvede talebe yetişemiyor
Başlık ResmiÇin’den döndü, toprağa yatırım yaptı! Dünyada en çok satan meyvede talebe yetişemiyor
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İHRACATA BAŞLADI

Uzak Doğu'dan Elmalı'ya uzanan çiftçilik serüvenini anlatan Koloğlu, Elmalı'daki elma bahçelerini, manas kurdu nedeniyle verimli kullanamadığını, bu nedenle saksıda üretilen yaban mersinine yöneldiğini söyledi.

İlk olarak 30 dönümlük alanda üretime başladığını ve talep üzerine bahçeyi genişlettiğini belirten Koloğlu, katıldığı fuarlarda Hollandalı bir firma ile anlaşarak ihracata başladığını kaydetti.

Çin’den döndü, toprağa yatırım yaptı! Dünyada en çok satan meyvede talebe yetişemiyor
Başlık ResmiÇin’den döndü, toprağa yatırım yaptı! Dünyada en çok satan meyvede talebe yetişemiyor

“TALEP ÇOK, DÜNYADA EN ÇOK SATAN İKİNCİ MEYVE”

Hem iç piyasadaki marketlere hem de Hollanda'ya ürün gönderdiğini dile getiren Koloğlu, "Şu anda 140 ton üretiyoruz, seneye 200 ton olacak. Yine de yurt dışındaki talebi karşılayamıyoruz. Talep çok yüksek, dünyada en çok satılan ikinci meyve." dedi.

Çin’den döndü, toprağa yatırım yaptı! Dünyada en çok satan meyvede talebe yetişemiyor
Başlık ResmiÇin’den döndü, toprağa yatırım yaptı! Dünyada en çok satan meyvede talebe yetişemiyor

Koloğlu, ürün hasadının temmuzda başladığını ve 15 Eylül'e kadar devam edeceğini anlattı. Bölgede önemli ölçüde istihdam oluşturduklarının altını çizen Koloğlu, "Bölgedeki kadınlarımız için gelir kapısı oldu. Hasadımız yaklaşık 2,5 ay sürüyor. Her gün yaklaşık 150 kişi istihdam ediliyor, seneye Allah nasip ederse 200-250 kişi olacak." ifadesini kullandı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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