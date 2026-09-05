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Karadeniz'de drone ile vurulan gemi Samsun'da karaya oturdu

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Karadeniz'de drone ile vurulan gemi Samsun'da karaya oturdu
Fotoğraf Başlığı Karadenizde drone ile vurulan gemi Samsunda karaya oturdu

Karadeniz'de drone saldırısına uğrayan ve mürettebatı tarafından terk edilen Hong Kong bayraklı M/T Golden Sapling isimli gemi Samsun'un Çarşamba ilçesi açıklarında karaya oturdu.

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Karadeniz'de drone saldırısına uğramasının ardından sürüklenerek Samsun'un Alaçam ilçesi sahilinde karaya oturan Hong Kong bayraklı M/T Golden Sapling adlı gemiyi kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Alınan bilgilere göre, Sinop Limanı'na yaklaşık 90 mil mesafede drone saldırısına uğrayan gemide olan 21 mürettebat, Maran Pytha adlı gemi tarafından kurtarılarak Novorossiysk Limanı'na götürüldü.

Karadenizde drone ile vurulan gemi Samsunda karaya oturdu
Başlık ResmiKaradenizde drone ile vurulan gemi Samsunda karaya oturdu

BAŞIBOŞ ŞEKİLDE SÜRÜKLENMEYE BAŞLADI

Mürettebatın tahliye edilmesinin sonrasında başıboş biçimde sürüklenmeye başlayan gemi, Karadeniz'deki kötü hava şartları ve akıntının etkisiyle Samsun kıyılarına doğru geldi.

Akıntıya kapılan boş tanker gemi, Samsun'un Alaçam ilçesindeki Geyikkoşan mevkisinde karaya oturdu. Hasar gören geminin olduğu yerden çekilerek güvenli bir bölgeye götürülmesi için kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Ekiplerin gemiyi olduğu bölgeden çıkarmak için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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