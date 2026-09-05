ÖZEL| Sporting Lizbon’un eski hocaları, Galatasaray için konuştu: Atmosferden etkilenmezler

Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, lig etabındaki ilk maçında çarşamba günü deplasmanda karşılaşacağı Sporting Lizbon’u şimdiden gözüne kestirdi. Portekiz ekibinin eski teknik direktörlerinden Augusto Inácio ve Jorge Silas, mücadeleyle ilgili Türkiye Gazetesi’ne konuştu. Deneyimli çalıştırıcılar, sarı-kırmızılıların özellikle Geny Catamo ve Luis Suárez’e karşı dikkatli olması gerektiğine vurgu yaptı.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi serüvenine son 16 turunda veda eden Galatasaray, bu sezon lig aşamasındaki ilk mücadelesinde Portekiz devi Sporting Lizbon’a konuk olacak. Yeni sezonda kadrosunu dikkat çeken isimlerle güçlendiren sarı-kırmızılılar, zorlu deplasmanda 3 puana odaklandı. Portekiz temsilcisinin eski çalıştırıcılarından Augusto Inácio ve Jorge Silas, Türkiye Gazetesi’ne özel röportaj verdi. Efsanevi isimler, mücadelede avantajlı olan tarafa dikkat çekerek her iki takıma da önemli uyarılarda bulundu.

Galatasaray, 25-26 sezonu Şampiyonlar Ligi

AUGUSTO INACIO: “SPORTİNG BÜYÜK DEĞİŞİM YAŞADI”

Ligdeki ilk 4 maçında 10 puan toplayarak Şampiyonlar Ligi maçları öncesi moral kazanan Sporting Lizbon’un kadro yapılanmasına değinen Augusto Inácio, “Sporting, kulübün birçok önemli kupa kazanmasına katkıda bulunan kilit oyuncuların takımdan ayrılmasıyla kadrosunda büyük bir değişim yaşadı. Aslında başkan ve yönetimi bu değişikliği istedi. Doğal olarak ülkeye ve teknik direktörün takımdan beklediği oyun tarzına uyum sağlamak için zamana ihtiyaç duyan başka oyuncularla sözleşme imzaladı. Henüz oturmuş bir takım değil ancak hücumda ilginç bir dinamik sergiliyor.” dedi.

Galatasaray, 25-26 sezonu Şampiyonlar Ligi

“DİKKAT ÇEKİCİ SEVİYELERİ VAR”

Aralık 2024’ten beri takımın başında duran teknik direktör Rui Borges’in yönetiminden bahseden Inácio, “Borges, maç boyunca takımın dengesini sağlamaya çalışıyor. Hücum anlamında takım dikkat çekici bir seviye sergiliyor ancak topu kaybettiklerinde, topu geri kazanmakta ve savunmada organize olmakta zorlanıyorlar. Oyuncular teknik direktöre ve onun fikirlerine inanıyor; takım galip durumdayken kendini çok rahat hissediyor ancak bazen o kadar geriye yaslanıyorlar ki rakibe kalelerine iyice yaklaşma fırsatı veriyorlar.” diye konuştu.

Galatasaray, 26-27 sezonu

“MUAZZAM BİR DESTEK OLACAK”

Estádio José Alvalade’deki atmosfer hakkında bilgi veren Portekizli çalıştırıcı, “Sporting taraftarları kulüplerini çok seviyor; harika bir atmosfer ve muazzam bir destek olacak. Stadyum hınca hınç dolacak ve tribünler yeşil-beyaza (Sporting'in renkleri) bürünecek. Umarım her şey yolunda gider ve taraftarlar takımı destekleyerek Galatasaray'ı sıcak bir şekilde karşılar.” sözlerini sarf etti.

Manchester City-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı

“CATAMO VE SUAREZ’E DİKKAT!”

Portekiz temsilcisinin dikkat çeken yönlerine vurgu yapan deneyimli teknik adam, şöyle devam etti: “Sporting'in en güçlü bölgesi hücum hattıdır. Geny Catamo’nun form grafiği harika durumda; sağ kanatta sol ayağıyla oynuyor, goller atıyor ve takım arkadaşlarına yüksek kalitede asistler yapıyor. Luis Suarez, takım için çok çalışan ve her iki ayağıyla da şut çekebilen bir forvet. Ayrıca sezon başında A takımda oynamaya başlayan ve kulübün altyapısından yetişen genç oyuncu Flávio Gonçalves de var. O, 19 yaşında olmasına rağmen sahada çok daha olgun görünüyor. Sağ ayağını kullanarak sol kanatta oynuyor ve her an şut çekmeye hazır bir şekilde merkeze doğru kat ediyor. Maxi Araújo, sol bek olmasına rağmen tüm kanadı kapsayan bir oyun sergiliyor ve takımı ileriye taşıyan büyük bir azim ve enerji gösteriyor.”

Başakşehir-Galatasaray Süper Lig maçı

“OSIMHEN HER AN GOL ATABİLİR”

Temsilcimizin hücum hattından bahseden Augusto Inácio, özellikle Nijeryalı golcü Osimhen’e ayrı bir parantez açarak, “Osimhen, gerçekten harika bir oyuncu; ayaklarını iyi kullanıyor ve kafa vuruşlarında da başarılı. Sporting'in savunması çok dikkatli olmak zorunda çünkü her an gol atabilir. Rafael Leão, beklentilerin çok yüksek olduğu yeni bir kulüpte; bazen çok iyi oynuyor, bazen de sanki sahada bile yokmuş gibi görünüyor. Kendisiyle daha fazla rekabet içinde olması gerekiyor; eğer daha istikrarlı olursa fark oluşturabilir.” ifadelerini kullandı.

Galatasaray, 25-26 sezonu Şampiyonlar Ligi

“SPORTING BİR ADIM ÖNDE”

Zorlu randevuda avantaja sahip olan takımı açıklayan Inácio, sözlerini şöyle tamamladı: “Sporting'in kendi evinde oynamasından dolayı hafif bir avantajı olsa da çok dengeli bir maç olacak. Böyle bir maçta ilk golü atan taraf maçı öyle bir şekilde yönetebilir ki; geriye düşen takım daha fazla risk almak zorunda kalır ve daha fazla gol fırsatı oluşturmak için daha geniş alanlar ortaya çıkar. Net bir favorinin olmadığı, son derece ilgi çekici bir maç olacak.”

Başakşehir-Galatasaray Süper Lig maçı

JORGE SILAS: “SAĞLAM YAPILANMA SÜRECİNDE”

2019-2020 yılları arasında Portekiz ekibinde 28 maçta görev yapan teknik direktör Jorge Silas ise Sporting Lizbon’un son dönemdeki performansına değinerek, “Sporting, özellikle ilk iki maçında biraz istikrarsız bir başlangıç ​​yaptı; ilk maçta berabere kaldı, ardından kendi sahasında 3-2'lik bir galibiyet elde etti. Bu bana normal geliyor çünkü Sporting'in kadrosu geçen sezona kıyasla büyük değişiklikler geçirdi. Ancak son iki maç oldukça sağlam ve ikna edici galibiyetlerle sonuçlandı. Lizbon, bence hâlâ sağlam bir yapılanma sürecinde. Birçok yeni oyuncu ülkeye, kulübe ve Portekiz futboluna uyum sağlamaya çalışıyor ancak güçlü bir takım kuracaklarına eminim.” şeklinde konuştu.

Başakşehir-Galatasaray Süper Lig maçı

“BORGES BENCE İYİ BİR İŞ ÇIKARDI”

Teknik direktör Rui Borges’in oyuncularıyla olan uyumuna vurgu yapan Silas, “Borges, bana göre şimdiye kadar iyi bir iş çıkardı. Oyuncularla açıkça empati kuran bir teknik direktör ve bu sene bu durum çok daha belirgin; çünkü geçen yaz takıma katılan oyuncuların birçoğu Sporting yönetimiyle birlikte bizzat teknik direktör tarafından da istekle seçildiklerini hissediyorlar. Şüphesiz ki bir oyuncu olarak kulübe geldiğinizde teknik direktörün tercihi olduğunuzu hissetmek, oyuncu ile teknik direktör arasında önemli bir bağ oluşturur.” sözlerini sarf etti.

ÖZEL| Sporting Lizbon’un eski teknik direktörleri, Galatasaray için konuştu

“STADYUM KESİNLİKLE DOLU VE COŞKULU OLACAK”

Portekiz ekibinin stadyum atmosferini genel olarak değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, şöyle devam etti: “Alvalade'deki ​​atmosfer şüphesiz harika olacaktır. Sporting taraftarı, kulübüne en büyük coşkuyu, tutkuyu ve sadakati gösteren taraftar kitlelerinden biri olarak bilinir. Kulüp zor zamanlardan geçerken bile Sporting taraftarları her zaman onları desteklemek için oradaydı. Şu anda Sporting iyi günler geçiriyor ve stadyumun kesinlikle dolu ve coşkulu olacağından eminim. Bunun Galatasaray için gayet doğal bir durum olacağını biliyoruz; zira Türkiye'deki pek çok statta atmosfer her zaman son derece coşkulu ve gürültülü olur, taraftarlar da büyük bir tutkuyla takımlarını destekler. Dolayısıyla, bu deneyimin Galatasaray'ın Türkiye'deki en güçlü rakiplerinden birine karşı oynamaya çok benzeyeceğini düşünüyorum.”

Başakşehir-Galatasaray Süper Lig maçı

“EN BÜYÜK GÜCÜ TAKIM OYUNU”

Sporting Lizbon’un takım olarak özelliklerine dikkat çeken tecrübeli teknik adam, “Şu anda Sporting'in en büyük gücünün kolektif yapısı (takım oyunu) olduğuna inanıyorum. Çünkü kulüp, son yıllarda hem ulusal hem de Avrupa arenasında büyük önem taşıyan Hjulman, Trincão, Pote, Diomandé ve Morita gibi oyuncularını kaybetti. Sporting şu anda yeniden yapılanma sürecinde; takımda kalan en önemli oyuncular Suarez ve Maxi Araújo iken, diğerleri henüz takım içinde yer edinmeye çalışan isimlerden oluşuyor. Bu nedenle, Sporting'in şu anda bir bütün olarak, yani takım halinde ortaya koyabilecekleriyle büyük bir değer taşıdığını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Başakşehir-Galatasaray Süper Lig maçı

“OKAN BURUK KALİTELİ BİR ÇALIŞTIRICI”

Sarı-kırmızılıların başarılarından ve kadro kalitesinden bahseden Silas, “Bence şu anda Türkiye'deki en güçlü takım Galatasaray; özellikle son dört yılın şampiyonu olmaları ve kadrolarında büyük potansiyele sahip birçok oyuncu barındırmaları bunda etkili. Sadece Rafael Leão ve Osimhen değil; Gabriel Sara ve Lucas Torreira da şu sıralar çok iyi bir form grafiği sergiliyor. Ayrıca yedekten oyuna girdiklerinde bile takıma büyük kalite ve tecrübe katan Sané veya İlkay gibi hâlâ üst düzey oyuncuları var. Okan Buruk'un görevde bu kadar uzun süre kalmasının ve başarılı sonuçlar elde etmesinin de katkısı olduğunu düşünüyorum. Onunla Sporting Lizbon-Başakşehir maçında karşı karşıya gelmiştik. O, kaliteli bir teknik direktör ve Türk futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimine sahip. Ayrıca Okan Buruk’un Avrupa’da oynamanın nasıl bir şey olduğunu çok iyi bildiğine eminim.” diye konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk

“KENDİ SAHASINDA PSG’Yİ DEVİRDİ”

José Alvalade’deki randevuda avantajlı olan tarafa dikkat çeken Jorge Silas, son olarak şunları söyledi: “Sporting, kendi sahasında oynadığı için hafif bir avantaja sahip olabilir çünkü evinde her zaman çok güçlüdür. Geçen sezon Sporting'in sahasında PSG, Bodo Glimt, Club Brugge, Marsilya ve Kairat'ı yendiğini, sadece Arsenal'e kaybettiğini hatırlıyorum. Galatasaray'ın çok iyi bir teknik direktöre ve çok iyi oyunculara sahip olduğunu kabul etsem de, gücünü takım oyunundan ve stadyumundaki taraftar desteğinden alan Sporting gibi bir takım için saha avantajının önemli olabileceğine inanıyorum.”

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