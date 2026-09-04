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Dünya

Atina'nın Türkiye hesabı değişti! AB planının perde arkasından Ankara çıktı

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Atina'nın Türkiye hesabı değişti! AB planının perde arkasından Ankara çıktı
Fotoğraf Başlığı Atina ne yapacağını şaşırdı: Türkiyenin Doğu Akdenizdeki adımları durdurulamayınca panikle AB kapısına koştular

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki NAVTEX hamlesi ve TÜBİTAK MARMARA'nın araştırma faaliyetleri Atina'yı rahatsız etti. Yunanistan, Ankara'ya yönelik itirazlarını AB dışişleri ve savunma bakanlarının gündemine taşırken, bir yandan da Türkiye ile temas kapısını açık tuttu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, Bakan Fidan ile önümüzdeki dönemde görüşme ihtimalinin "çok yüksek" olduğunu açıkladı.

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Türkiye'nin ilan ettiği NAVTEX ve TÜBİTAK MARMARA'nın sahadaki faaliyetleri Atina'yı harekete geçirdi. Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarını durduramayınca itirazlarını Avrupa Birliği gündemine taşıma yoluna gitti.

ATİNA'NIN "PROVOKASYON" ÇIĞLIĞI

İrlanda’da düzenlenen Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısına (Gymnich) katılan Yunanistan Dışişleri Bakanı George Yerapetritis, Ankara’nın Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini "provokasyon" olarak nitelendirerek Avrupalı meslektaşlarına şikayet etti.

Antalya istasyonu tarafından yayımlanan ve 15 Eylül’e kadar geçerli olan NAVTEX bildirgesinin Yunan yetki alanını kapsadığını iddia eden Yerapetritis, Türkiye’nin adımları karşısında Atina’nın maksimalist tezlerini yerle bir ettiğini itiraf etmek zorunda kaldı.

Yunanistan'ın yayınladığı karşı NAVTEX'in sahada hiçbir karşılık bulmaması ve TÜBİTAK Marmara gemisinin bilimsel faaliyetlerine aralıksız devam etmesi Yunan medyasında geniş yankı uyandırdı.

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DENDİAS'IN "REVİZYONİZM" KORKUSU

Aynı toplantıda konuşan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias da Doğu Akdeniz, Ege ve Trakya hattında Türkiye’nin artan jeopolitik üstünlüğünden duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Avrupa savunmasının "revizyonizm tehdidi" altında olduğunu savunan Dendias, Tel Aviv’den aldıkları milyarlık silahlara ve yapılan ittifaklara rağmen Türkiye’nin sahada koyduğu iradeyi durduramayışlarının getirdiği huzursuzluktan bahsetti. Yerapetritis ise New York’taki BM Genel Kurulu'nda liderler arasında bir görüşme planlanmadığını belirtirken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile önümüzdeki dönemde bir araya gelme ihtimalinin çok yüksek olduğunu ifade etti.

Atina'nın Türkiye hesabı değişti! AB planının perde arkasından Ankara çıktı
Başlık ResmiAtina'nın Türkiye hesabı değişti! AB planının perde arkasından Ankara çıktı

MİT BAŞKANI KALIN’DAN ATİNA’DA KRİTİK ZİRVE

Yunanistan’ın diplomatik alanda Türkiye’yi şikayet arayışları sürerken, güvenlik bürokrasisinde ise diplomasi trafiği hız kesmeden devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, geçen hafta Yunanistan’ın başkenti Atina’ya giderek Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) Başkanı Themistoklis Demiris ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı zirvede, sorunların çözümüne yönelik atılabilecek adımlar değerlendirildi. Ege ve Batı Akdeniz'deki güvenlik başlıklarının yanı sıra NATO iş birliği, terörle mücadele, organize suçlar, yasa dışı göç ve insan kaçakçılığı konuları masaya yatırıldı.

Zirvede ayrıca ABD-İran savaşı, Suriye'deki yeni dönem, Libya'nın siyasi birliği, Filistin meselesi ile İsrail'in Gazze, Batı Şeria, Suriye ve Lübnan’a yönelik işgal ve saldırı politikaları da detaylı şekilde ele alındı. İstihbarat başkanları, terör ve organize suç gruplarına karşı son dönemde yakalanan iş birliği ivmesinin artırılarak stratejik boyuta taşınması konusunda tam mutabakata varırken, servisler arasındaki yakın temasın sürdürüleceğini teyit etti.

MİÇOTAKİS'TEN TÜRKİYE İÇİN AB'YE ÇAĞRI

Atina'nın Türkiye'yi Avrupa gündemine taşıma çabasına Yunanistan Başbakanı Miçotakis de katıldı. Avrupa Konseyi Başkanı Costa ile görüşen Miçotakis, Türkiye'nin Ege'deki faaliyetlerini gündeme getirerek Ankara'nın AB ile ilişkilerinde Yunanistan'ın tezlerinin dikkate alınmasını istedi.

Türkiye'nin AB'nin SAFE savunma programına katılımına da değinen Miçotakis, "SAFE programına katılımın bir koşulunun, üye devletlerin güvenlik çıkarlarının zarar görmemesi olduğunu hatırlatırım. Ayrıca, özellikle Ege Denizi'nde son dönemde tırmanan Türk provokasyonları hakkında da başkana bilgi vermek istiyorum" dedi.

Ankara'nın Avrupa ile ilişkilerini Yunanistan'la yaşanan anlaşmazlıklara bağlayan Miçotakis, "Avrupa Birliği ile ilişkilerini geliştirmeyi bekleyen bir ülkenin, aktif bir savaş tehdidi oluşturması ve Yunanistan'ın egemenliğini sorgulaması düşünülemez" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın Türkiye'nin Avrupa yolunu desteklemek istediğini söyleyen Miçotakis, bunun "iyi komşuluk ilişkilerinin kurulmasıyla el ele gitmekten başka bir yolu olmadığını" savundu. Atina'nın silahlanma politikasından geri adım atmayacağını da belirten Miçotakis, "Ülkem, kimseye tehdit oluşturmayan barışçıl bir ülkedir. Ancak savunmasını nasıl güçlendireceği konusunda kimseden talimat kabul etmeyecektir" dedi.

Atina'nın Türkiye hesabı değişti! AB planının perde arkasından Ankara çıktı
Başlık ResmiAtina'nın Türkiye hesabı değişti! AB planının perde arkasından Ankara çıktı

DENDİAS TRAKYA'DAN TÜRKİYE'YE MESAJ VERDİ

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias ise Türkiye sınırına yakın Trakya'da Atina'nın askeri hazırlıklarını anlattı. Dimetoka, Dedeağaç ve İskeçe'deki askeri tesisleri denetleyen Dendias, Yunanistan'ın adalardaki askeri tahkimatı sürdürmekle kalmayacağını, 2030 hedefi doğrultusunda çalışmaların hızlandırılacağını açıkladı.

Atina'nın "Gündem 2030" programı kapsamında Evros ve adalar başta olmak üzere 522 tahkimat projesi üzerinde çalıştığı bildirildi. Yunan tarafı, söz konusu hazırlıkları Türkiye'nin Anadolu kıyılarındaki askeri varlığına karşı "meşru müdafaa" gerekçesiyle savunurken, Ankara uzun süredir uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülükler çerçevesinde Doğu Ege adalarının silahsızlandırılmış statüsüne dikkat çekiyor.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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