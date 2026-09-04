Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

CHP'ye yağma skandalında yeni detaylar! Araçlara akılalmaz zararlar verilmiş

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
CHP'ye yağma skandalında yeni detaylar! Araçlara akılalmaz zararlar verilmiş

CHP'nin Yeni Parti'ye yönelik "hırsızlık" suçlamalarının arka planından skandal detaylar ortaya çıktı. Mobilya ve elektronik eşyaların taşındığı, yüzlerce aracın ise kasıtlı olarak kullanılamaz hale getirildiği iddia edildi. Bazı parti binalarının da CHP yönetiminin bilgisi dışında Yeni Parti’ye devredildiği iddia edilirken, konuya ilişkin suç duyuruları yapılmaya başlandı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

CHP'nin il ve ilçe örgütlerine ait olan mobilya, bilgisayar, ses sistemleri ve klima gibi birçok eşyanın akıbeti bilinmiyor. Milyonlarca liralık eşyanın CHP'den gasbedilerek Yeni Parti'nin yeni il ve ilçe başkanlıklarına taşındığı iddia ediliyor.

81 ilde CHP'ye ait yüzlerce aracın ise şu an Yeni Parti'de siyaset yapan şahıslar tarafından akılalmaz muamelelere maruz kaldığı öne sürüldü.

ÖNERİLEN HABERLER
CHP ve Yeni Parti arasında
GÜNDEM

CHP ve Yeni Parti arasında 'O bizim' kavgası! Mansur savaş

AKILALMAZ ZARAR YÖNTEMLERİ

Bu kapsamda bazı araçların motor kapağının açılarak içine şeker atıldığı, çoğunun alt takımının kasıtlı olarak işlevsiz hale getirildiği ileri sürüldü. Ayrıca araçların motor kısmındaki birçok kablonun kesildiği, çoğu akünün ise kayıp olduğu belirtildi. Yurt genelindeki yüzlerce aracın Yeni Parti'ye geçiş öncesi bilinçli şekilde ağır trafik cezalarına maruz bırakıldığı, halihazırda çoğunun ise kullanılamaz vaziyette garajda bekletildiği ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre geçmiş dönemde CHP tarafından kiralanan bazı ilçe başkanlık binalarına ilişkin de mülk sahibi ile anlaşılıp sözleşme değişikliğine gidildiği, CHP yönetiminden habersiz bir şekilde bu binaların Yeni Parti'ye geçirildiği öğrenildi.

SUÇ DUYURULARI YAPILIYOR

CHP'nin il-ilçe başkanlıklarını talan ederek kurulan Yeni Parti hakkında cumhuriyet başsavcılıklarına peş peşe suç duyuruları yapılıyor.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
DEM PARTİ SÜRECİ SABOTE EDİYOR!
DEM PARTİ SÜRECİ SABOTE EDİYOR!
Kandil ve Öcalan aynı noktada, onlar başka yerde
ANAYASA MADDESİYLE ANLATTI
ANAYASA MADDESİYLE ANLATTI
'Davutoğlu seçilmiş son Başbakan' ifadesine tepki
RAPORLA ORTAYA ÇIKTI
RAPORLA ORTAYA ÇIKTI
10 gemicinin kaybolduğu faciada kahreden detay!
İSRAİL'İ KORKUTAN HAMLE!
İSRAİL'İ KORKUTAN HAMLE!
Mekke Savunma İttifakı'na yeni ülke
YAĞMA SKANDALINDA ŞOK DETAY
YAĞMA SKANDALINDA ŞOK DETAY
Araç motorlarının içine şeker dökmüşler!
KRİZ BÖYLE ÇÖZÜLECEK!
KRİZ BÖYLE ÇÖZÜLECEK!
Okan Buruk'tan Sane kararı
ARAŞTIRMA MI, KARIŞTIRMA MI?
ARAŞTIRMA MI, KARIŞTIRMA MI?
Terörsüz Türkiye’nin iletişim cephesi
TEKKE SONRASI SÜRPRİZ HOCA!
TEKKE SONRASI SÜRPRİZ HOCA!
Başkan 'Yabancı olacak' demişti
İRAN'A BİR DARBE DAHA
İRAN'A BİR DARBE DAHA
AB, ABD’nin yaptırım operasyonuna resmen katıldı
ENDİŞEYE MAHAL YOK
ENDİŞEYE MAHAL YOK
UEFA soruşturmasında emsal detayı
TAVUKLAR ZAM YUMURTLUYOR!
TAVUKLAR ZAM YUMURTLUYOR!
Okulların açılmadan önce fiyat artışı dikkat çekti
GÖZLER MANSUR YAVAŞ'TA
GÖZLER MANSUR YAVAŞ'TA
CHP ve Yeni Parti arasında 'O bizim' kavgası!
YARGITAY'DAN EMSAL KARAR
YARGITAY'DAN EMSAL KARAR
Aile sırrını anlatmanın bedeli ağır oldu!
MASABAŞINDA SİNEMA FİLMİ
MASABAŞINDA SİNEMA FİLMİ
Yeni furya yolda! Yapay zekâyla 3 ayda vizyonda
POLİSE ATEŞ AÇTI!
POLİSE ATEŞ AÇTI!
İstanbul'da DEAŞ operasyonunda sıcak dakikalar
FACİAYI GETİREN RULO SAC!
FACİAYI GETİREN RULO SAC!
Denizcilerin 'Uyku uyuyamayacağız' dediği tehlike
81 İLE TEFTİŞ VAR!
81 İLE TEFTİŞ VAR!
İki bakanlık devreye girdi, müfettişler yola çıktı
2 KAPTAN TUTUKLANDI
2 KAPTAN TUTUKLANDI
Marmara'daki gemi kazasında yeni gelişme
4 CHP'Lİ ÜYE AK PARTİ'YE GEÇTİ
4 CHP'Lİ ÜYE AK PARTİ'YE GEÇTİ
Üsküdar'da dengeleri değiştirecek transfer!
155 KAYDI ORTAYA ÇIKTI
155 KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Denizolgun dosyasında dikkat çeken çelişki!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
MasterChef eleme adayı kim oldu? 3 Eylül MasterChef'te potaya giden yarışmacı ve kazanan takım
MasterChef eleme adayı kim oldu?
Kaydet
ABD, Doğu Pasifik'te kartellere ait bir tekne daha batırdı
ABD, Doğu Pasifik'te kartellere ait bir tekne daha batırdı
Kaydet
Nijerya'da korkunç olay! Petrol çalan 43 kişi hayatını kaybetti
Nijerya'da korkunç olay! Petrol çalan 43 kişi hayatını kaybetti
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.