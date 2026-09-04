CHP'ye yağma skandalında yeni detaylar! Araçlara akılalmaz zararlar verilmiş

CHP'nin Yeni Parti'ye yönelik "hırsızlık" suçlamalarının arka planından skandal detaylar ortaya çıktı. Mobilya ve elektronik eşyaların taşındığı, yüzlerce aracın ise kasıtlı olarak kullanılamaz hale getirildiği iddia edildi. Bazı parti binalarının da CHP yönetiminin bilgisi dışında Yeni Parti’ye devredildiği iddia edilirken, konuya ilişkin suç duyuruları yapılmaya başlandı.

CHP'nin il ve ilçe örgütlerine ait olan mobilya, bilgisayar, ses sistemleri ve klima gibi birçok eşyanın akıbeti bilinmiyor. Milyonlarca liralık eşyanın CHP'den gasbedilerek Yeni Parti'nin yeni il ve ilçe başkanlıklarına taşındığı iddia ediliyor.

81 ilde CHP'ye ait yüzlerce aracın ise şu an Yeni Parti'de siyaset yapan şahıslar tarafından akılalmaz muamelelere maruz kaldığı öne sürüldü.

AKILALMAZ ZARAR YÖNTEMLERİ

Bu kapsamda bazı araçların motor kapağının açılarak içine şeker atıldığı, çoğunun alt takımının kasıtlı olarak işlevsiz hale getirildiği ileri sürüldü. Ayrıca araçların motor kısmındaki birçok kablonun kesildiği, çoğu akünün ise kayıp olduğu belirtildi. Yurt genelindeki yüzlerce aracın Yeni Parti'ye geçiş öncesi bilinçli şekilde ağır trafik cezalarına maruz bırakıldığı, halihazırda çoğunun ise kullanılamaz vaziyette garajda bekletildiği ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre geçmiş dönemde CHP tarafından kiralanan bazı ilçe başkanlık binalarına ilişkin de mülk sahibi ile anlaşılıp sözleşme değişikliğine gidildiği, CHP yönetiminden habersiz bir şekilde bu binaların Yeni Parti'ye geçirildiği öğrenildi.

SUÇ DUYURULARI YAPILIYOR

CHP'nin il-ilçe başkanlıklarını talan ederek kurulan Yeni Parti hakkında cumhuriyet başsavcılıklarına peş peşe suç duyuruları yapılıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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