Ankara-Antalya seferinde tehlikeli yolculuk! Şoförün direksiyon başında müzik keyfi kamerada

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Ankara-Antalya seferini yapan bir yolcu otobüsünde, şoförün direksiyon başındayken cep telefonuyla YouTube üzerinden müzik arayıp dinlemesi yürekleri ağza getirdi. Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinden geçildiği sırada meydana gelen ve onlarca kişinin can güvenliğini hiçe sayan bu tehlikeli hareket, duruma tepki gösteren bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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