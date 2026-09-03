Fenerbahçe'de Marco Asensio belirsizliği: Derbide oynayacak mı?

Fenerbahçe'de tedavisi süren Marco Asensio ile ilgili bir ameliyat düşünülmediği, yıldız futbolcunun tedavisinin sağlık heyetinin kontrolünde ilerlediği ve Beşiktaş ile oynanacak derbi mücadelesinde forma giyip giyemeyeceğinin henüz netleşmediği belirtildi.

Süper Lig'in dördüncü haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de Marco Asensio ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

AMELİYET GÜNDEMDE YOK

Sol bacak üst adalesinde zorlanma ve gerilme bulguları tespit edilen İspanyol yıldızın ameliyat olmasının gündemde olduğu iddia edilmişti. A Spor'un haberine göre, Marco Asensio'nun ameliyat olmasıyla ilgili bir planlamanın olmadığı ve 30 yaşındaki yıldız futbolcunun tedavisinin sağlık heyetinin kontrolünde ilerlediği belirtildi.

Marco Asensio

DERBİDE OLACAK MI?

Asensio'nun Beşiktaş ile oynanacak derbi mücadelesinde forma giyip giyemeyeceği henüz netleşmedi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon görev aldığı 7 karşılaşmada 1 gol ve 1 asist kaydeden İspanyol yıldız. geçen sezon 38 maçta 13 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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