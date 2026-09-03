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Yeniden Refah Partisi'nin 18 yaşındaki başkanının ölümünde kan donduran detay: Yardıma gelenleri silahla engellemiş

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Yeniden Refah Partisi'nin 18 yaşındaki başkanının ölümünde kan donduran detay: Yardıma gelenleri silahla engellemiş

Giresun'da Yeniden Refah Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Utku Konak'ın hayatını kaybettiği olaya ilişkin hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. Konak'ı bıçakladığı belirtilen şüpheli için müebbet hapis istenirken, bir diğer şüphelinin yardıma gelenleri silahla tehdit ederek müdahaleyi engellediği öne sürüldü. İddianamede şüphelinin, "Bu çocuk burada ölecek" dediği de yer aldı.

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Giresun'da Refah Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı 18 yaşındaki Utku Konak'ın bıçaklanarak hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı ve hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olayın 28 Nisan 2026 tarihinde Aksu Mahallesi Elmalı Market önünde meydana geldiği, olayda ağır yaralanan Utku Konak'ın kaldırıldığı hastanede 30 Nisan 2026 tarihinde hayatını kaybettiği belirtildi.

İddianamede N.C.T., H.T. ve A.T. şüpheli olarak yer alırken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüphelilerin farklı suçlardan ve ilgili kanun maddeleri kapsamında ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi.

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İŞTE İSTENEN CEZALAR

İddianamede, Utku Konak'ı bıçakladığı belirtilen N.C.T. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 81/1. maddesi kapsamında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

Savcılık ayrıca N.C.T. hakkında, yasak nitelikte bıçak taşıdığı gerekçesiyle 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'un 15/1-1. fıkrası kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve 25 günden az olmamak üzere adli para cezası talep etti.

N.C.T.'nin, Utku Konak'ın arkadaşları B.P. ve A.Y.'ye yönelik hakaret eylemleri nedeniyle de TCK'nın 125/2 ve 43/2. maddeleri kapsamında 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İddianamede, N.C.T.'nin kullandığı bıçağın kriminal incelemesinde "sustalı" olarak tabir edilen ve 6136 sayılı Kanun'un 4. maddesi kapsamında yasak nitelikte bir bıçak olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Savcılık, N.C.T.'nin olaydan önce yaşanan kavganın ardından yasak nitelikteki bıçakla olay yerine geldiğini ve Utku Konak'ın kendisine yönelik herhangi bir saldırısı bulunmadığı sırada bıçaklama eylemini gerçekleştirdiğini belirterek, eylemin öldürme kastıyla gerçekleştirildiği değerlendirmesinde bulundu.

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YARDIMA GELENLERİ ENGELLEMİŞ! "BU ÇOCUK BURADA ÖLECEK"

İddianamede H.T. hakkında ise Utku Konak'ın öldürülmesine yardım ettiği iddiasıyla TCK'nın 81/1 ve 39/2-c maddeleri kapsamında 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Savcılık, H.T.'nin Konak'ın bıçaklanmasının ardından olay yerine gelen gruba tabanca doğrultarak yardım edilmesini engellediğini, bu eylemin Konak'ın hastaneye götürülmesini önlediğini ve ölüm sonucunun gerçekleşmesini kolaylaştırdığını değerlendirdi.

İddianamede H.T.'nin olay yerine gelen kişilere tabancasını doğrultarak, "Dağılın lan, vururum sizi. Bu çocuk burada ölecek" şeklinde sözler söylediği, bu eylemin kamera kayıtları ve tanık beyanlarıyla desteklendiği belirtildi.

H.T. hakkında ayrıca Utku Konak'a yönelik birden fazla kişiyle tehdit ve olay sonrasında 6 kişiye yönelik zincirleme şekilde silahla tehdit suçlarından TCK'nın 106/2-c, 106/2-a ve 43/2. maddeleri kapsamında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Savcılık, H.T.'nin doğrudan bıçaklama eylemini gerçekleştirmediğini ancak olay sırasında gerçekleştirdiği eylemlerle kasten öldürme suçunun icrasını kolaylaştırdığı kanaatine vardı.

Yeniden Refah Partisi'nin 18 yaşındaki başkanının ölümünde kan donduran detay: Yardıma gelenleri silahla engellemiş
Başlık ResmiYeniden Refah Partisi'nin 18 yaşındaki başkanının ölümünde kan donduran detay: Yardıma gelenleri silahla engellemiş

ŞÜPHELİNİN SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

İddianamenin diğer şüphelisi A.T. hakkında ise Utku Konak'a yönelik birden fazla kişiyle tehdit suçundan TCK'nın 106/2-c, 53/1 ve 37/1. maddeleri kapsamında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

A.T.'nin olay yerine tesadüfen geldiği yönündeki savunmasına savcılık tarafından itibar edilmediği belirtilen iddianamede, H.T.'nin olaydan kısa süre önce A.T.'yi telefonla aradığı ve HTS kayıtlarına göre A.T.'nin olay yerine çağrıldığının değerlendirildiği kaydedildi.

ADLİ TIP RAPORU

İddianamede yer verilen Adli Tıp raporunda, Utku Konak'ın vücudunda bir adet kesici-delici alet yarası bulunduğu ve söz konusu yaranın tek başına öldürücü nitelikte olduğu belirtildi. Raporda, yaralanmaya bağlı femoral arter ve venlerde meydana gelen büyük damar hasarı ile dış kanama sonucunda ölümün gerçekleştiği bildirildi. Savcılık, Konak'ın kesin ölüm sebebinin N.C.T. tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilen bıçaklama eylemi olduğunun Adli Tıp raporuyla ortaya konulduğunu kaydetti.

Yeniden Refah Partisi'nin 18 yaşındaki başkanının ölümünde kan donduran detay: Yardıma gelenleri silahla engellemiş
Başlık ResmiYeniden Refah Partisi'nin 18 yaşındaki başkanının ölümünde kan donduran detay: Yardıma gelenleri silahla engellemiş

OLAY YERİ GÖRÜNTÜLERİ DELİL DOSYASINDA

İddianamede; kamera kayıtları, tanık beyanları, olay yeri inceleme ve kriminal raporları, HTS kayıtları, telefon imajları, müşteki ve şüpheli ifadeleri ile adli sicil kayıtları deliller arasında gösterildi.
Savcılık, kamera görüntülerinde Utku Konak'ın N.C.T. tarafından bıçaklandığının, ardından H.T.'nin olay yerine gelen gruba silah doğrultarak tehdit ettiğinin görüldüğünü belirtti.

AYRI AYRI YARGILANACAKLAR

Cumhuriyet Savcısı Alperen Mortepe tarafından 7 Ağustos 2026 tarihinde hazırlanan iddianamede, N.C.T., H.T. ve A.T.'nin sevk maddeleri kapsamında ayrı ayrı cezalandırılmaları, hak yoksunluklarının uygulanması ve yargılama giderlerinin şüphelilerden tahsil edilmesi talep edildi.

İddianamede ayrıca N.C.T.'nin tutuklu olduğu, tutuklulukta geçirdiği sürenin verilecek sonuç cezadan mahsup edilmesinin talep edildiği kaydedildi.

Davanın Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesi bekleniyor.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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