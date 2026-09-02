The Met'te kriz: Yahudi karşıtı sözler, sergi iptal ettirdi

İngiliz tasarımcı John Galliano’nun New York’taki Metropolitan Sanat Müzesinde açılması planlanan sergisi ‘Yahudi karşıtı” denilerek iptal edildi.

İngiliz moda tasarımcısı John Galliano’nun New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nde (MET) açılması planlanan retrospektif sergisi, geçmişte dile getirdiği Yahudi karşıtı sözleri sebebiyle iptal edildi.

Tepkiler sonrasında açıklama yapan müze yetkilileri, 2027 Met Galası öncesi yapılacak serginin ortak kararla iptal edildiğini duyurdu.

Galliano da sosyal medyadan bunu doğrulayarak “Met ve sürece dâhil olan herkesle uzun değerlendirmeler ve görüşmelerin ardından, büyük bir üzüntüyle, serginin şu aşamada gerçekleştirilmemesinin en doğrusu olduğuna karar verdim” ifadelerini kullandı.

Galliano, geçmişte sarf ettiği sözlerden ötürü tekrar özür diledi. Tasarımcı 2011’de Paris’teki bir kafede bir çifte yönelik ırkçı ifadeler kullanmış, hadisenin ardından Dior tarafından işten çıkarılan Galliano, daha sonra ceza da almıştı.



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