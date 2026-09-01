Trabzon Raylı Sistem projesinde temel atıldı! Günlük 150 bin kişi kullanacak

Trabzon Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemi projesinde temel atma töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu projenin şehir için öneminden bahsederek "Karayolları İstasyonundan başlayıp Havalimanımıza ulaşan güzergahımızın tamamını 26 dakikada kat edeceğiz. Hattımız tamamlandığında 30 kişilik araçlarımızla günlük 150 bin hemşerimize hizmet verebileceğiz." dedi.

‘Trabzon Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemi' projesi için temel atma töreni yapıldı. Avni Aker Millet Bahçesi'nde yapılan törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Valisi Tahir Şahin, AK Parti Trabzon Milletvekilleri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri, 716 mahallenin muhtarı, STK'ların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Trabzon Raylı Sistem projesinde temel atıldı!

Konuşmasında projeyle ilgili bilgiler aktaran Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, çok heyecanlı olduklarını söyleyerek, "Bugün Trabzon'un evladı olarak Trabzon'un şu anda belediye başkanı olarak, hakikaten çok heyecanlıyız. Şu anda bulunduğumuz yer Trabzon'un nadide bir alanı. Trabzonspor'un tarihinin yazıldığı yerdeyiz. Gurur kaynağımız, Avni Aker şu anda başka bir tarihe tanıklık ediyor. Herkes şehrini sever. Şu anda Trabzon tarihi bir an yaşıyor. Ulaşımda çağ atlatacak raylı sisteme start veriyoruz; hayırlı olsun. Biz ülkesinin her tarafına her metrekaresine ayrım gözetmeden hizmet eden kendisini buraya adamış Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız. Onun hizmet yürüyüşüne ortak olmak kolay değil. Onun heyecanı adanmışlıktır. Siyaset sorunlara çözüm içindir. Hizmet günü kurtarmak değil geleceği kurmaktır. Bu hizmet anlayışı ile seçim döneminde yola çıktık. Türkiye'de bizi birinci olarak seçtiler. Bunun gururunu yaşadım. Seçildiğim günden itibaren sorumluluğu sırtımda hissettim. Bu kadim toprakların bir evladı olarak benim için Trabzon'a hizmet şereftir" ifadelerine yer verdi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç

"PROJE 32 KİLOMETRE"

"Yola koyulduk uygulama projelerine başladık" açıklamasını yapan Başkan Genç, "Kolay değil zor işler. Bu zorluğu kararlı iradenin sahibi Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı Abdulkadir Uraloğlu bakanımıza, değerli milletvekillerimizle aştık. Bu vesileyle ben şükranlarımı sunuyorum. Projemiz 32 kilometre. 500 bin nüfusun yaşadığı Akçaabat Ortahisar ve Yomra arasında. Akyazı'ndan başlıyoruz şu anda. Stadyumun trafiğini de çözen bir proje olacak. Avni Aker'e geleceğiz. Fizibilite olarak mükemmel bir projeyi hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. Raylı sistemle başlayan proje bugün Trabzon metrosu olarak hizmete girecek" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

"TOPLAM 16 İSTASYON YER ALACAK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuşmasında ilk raylı sistem projesiyle Trabzon'u şehir içi ulaşımda yeni bir bakış açısıyla kucaklaştırdıklarını kaydederek, "Trabzon'un yıllardır beklediği, hayalini kurduğu bir projenin ilk kazmasını Karayolları, Trabzon Şehir Hastanesi, Uzunkum-2 ve Avni Aker Millet Bahçesi olmak üzere 4 noktada vuruyoruz. Trabzon Büyükşehir Belediyemizle birlikte şehrimizin geleceğine, hemşerilerimizin konforuna ve yaşam kalitesine yapılan büyük bir yatırımı daha hayata geçiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Trabzon'umuza bugüne kadar birçok ulaşım ve altyapı yatırımı gerçekleştirdik. Bölünmüş yollarımız, tünellerimiz, kavşaklarımız ve yeni havalimanı çalışmalarımızla Trabzon'u her geçen gün daha erişilebilir, daha yaşanabilir bir şehir haline getirdik. Ancak bugün Trabzon'un ilk raylı sistem projesiyle Trabzon'da kent içi ulaşımda da yeni bir bakış açısıyla kucaklaştırıyoruz. Trabzon Raylı Sistem Hattımız, Akçaabat ilçe sınırlarındaki Karayolları Bölge Müdürlüğü'nden başlayarak Trabzon Havalimanı'na kadar uzanacak. Esasında bir metro hattından bahsediyoruz. 16,2 kilometrelik güzergahımızda Karayolları, Şehir Hastanesi, Trabzonspor Stadyumu, Bayındırlık İskan, Beşirli, Orman İşletme Bölge Müdürlüğü, Tanjant, İnönü, Atapark, Pazarkapı, Meydan Parkı, Terminal, Sanayi, Forum AVM, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Havalimanı olmak üzere toplam 16 istasyon yer alacak. Böylece Şehir Hastanesi'nden Havalimanına, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne, Forum AVM'den şehir merkezine kadar hemşerilerimizin en yoğun kullandığı yaşam, eğitim, sağlık, spor ve ulaşım noktalarını tek bir raylı sistem hattı üzerinde buluşturuyoruz" açıklamasında bulundu.

Trabzon Raylı Sistem projesinde temel atıldı!

"GÜZERGAHIN TAMAMINI 26 DAKİKADA KAT EDECEĞİZ"

30 kişilik araçlarla günlük 150 bin kişiye hizmet verilebileceğini belirten Bakan Uraloğlu, "Karayolları İstasyonundan başlayıp Havalimanımıza ulaşan güzergahımızın tamamını 26 dakikada kat edeceğiz. Ortalama 80 km/saat hızla inşallah işletmiş olacağız. Hattımız tamamlandığında 30 kişilik araçlarımızla günlük 150 bin hemşerimize hizmet verebileceğiz. Ama bu hattımız, sadece kilometrelerden, istasyonlardan ve rakamlardan ibaret değildir. Bu hat, Trabzon'un kalbinde akan bir nefes, şehirle insanımız arasında kurulan yeni bir bağ olacaktır. Düşünün İstanbul'dan, Ankara'dan, Avrupa'dan ya da dünyanın neresinden olursa olsun, memleket hasretiyle uçağa atlayan bir kardeşimiz, Trabzonsporlumuz havalimanında valizini alır almaz dakikalar içinde bordo-mavi tezahüratlarının yankılandığı Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki tribüne ulaşmış olacak. Çünkü bu hat, sadece bir ulaşım aracı değil o maç coşkusunu, o takım sevgisini, o hemşeri bağını en hızlı ve konforlu şekilde taşıyan bir köprü, tünel, metro olacak. Düşünün bir amcamız ya da teyzemiz elinde bir demet taze çiçek, gönlünde dualarla evladının, torununun, kardeşinin ya da komşusunun yattığı Şehir Hastanesi'ne çok daha sakin, konforlu ve hızlı bir şekilde varacak. Bu hat o teyzemizin ayağına, o amcamızın yorgunluğuna Allah'ın izniyle merhem olacak. Sabahın erken saatlerinde okuluna yetişmeye çalışan öğrencilerimizi, işine giden memurlarımızı, işçilerimizi, dükkanını açmak için acele eden bir esnaflarımızı özellikle işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde yoğun trafiğin oluşturduğu stres ve zaman kaybından kurtaracağız. Trabzon Raylı Sistem Hattımız çevre dostu teknolojisiyle hava kirliliğini azaltacak, karbon salımını düşürecek, Trabzon'un temiz havasını, yeşilini, mavisini gelecek nesillere daha saf bırakmamıza katkı sunacak. Geçtiği her mahallede, her semtte ekonomik değeri yükseltecek yeni iş yerleri, yeni istihdam alanları oluşturacak. Karadeniz'de güneye baktığımızda her vadi kıymetlidir. Projeler için her vadi değerlidir. İstiyoruz ki her proje o vadide olsun. O zaman biz kimseyi küstürmeden Ankara-Kırıkkale-Çorum hızlı tren projesinin yapım çalışmalarını başlattık. Oradan Samsun'a kadar yine 2 kesim halinde ihaleyi yaptık. Samsun'dan Trabzon'dan Sarp'a kadar olan proje çalışmalarına başladık. İnşallah onunda yapımını proje bittiği zaman konuşup başlatmayı planlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Törende yapılan konuşmaların ardından edilen dua sonrası, projenin temeli eş zamanlı olarak 4 farklı noktada atıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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