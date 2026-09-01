KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 8 kişinin öldüğü, 20 kişinin kaybolduğu feribot faciasına ilişkin konuştu. 550 metre derinlikte tespit edilen cisme robotik dalışın başlatıldığını belirten Erhürman, her alternatifin değerlendirildiğini belirtti. Basın açıklaması sırasında çocuğundan haber bekleyen bir annenin feryatları ise yürekleri dağladı.

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı.

Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 241 kişi sağ kurtarılmış, 8 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 20 kişi için arama çalışması başlatılmıştı.

Aramalar devam ederken KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, faciaya ilişkin son gelişmeleri aktardı. Erhürman, "Batık gemi olduğu değerlendiriliyor. Çalışma bir önceki açıklamamızda söylediğim gibi çok teknik ve çok hassasiyetle yürütülen bir şey. Dolayısıyla yavaş ilerliyor. Yavaş ilerlediği için de yani böyle çok kısa sürede sonuç almak zor olabiliyor." dedi.

ACILI ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Faciada kaybolan çocuğundan haber bekleyen acılı bir anne ise Cumhurbaşkanı Erhürman'ın sözünü keserek "Çocuğum nerede? Neden televizyona açıklama yapıyorsunuz? Bana gelin bana, reklam yapmayın" burada diyerek feryat etti.

Sabah yanlarında olduğunu söyleyen Erhürman ise acılı annenin cümlelerinin bitmesini bekleyerek "Yine geleceğim yanınıza. Öfkenizi anlıyorum" cevabını verdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman son durumu açıkladı! Basın toplantısı acılı annenin feryadıyla bölündü

"550 METRE DERİNLİĞE ROBOTİK DALIŞ BAŞLADI"

Son durumu paylaşmaya devam eden Erhürman, şu ifadeleri kullandı: "Yarın itibarıyla Alemdar gemisinin de burada olması bekleniyor. O da çalışmalara destek verecek. Gece görüşü imkanı var. Gece dahil çalışma devam edecek. 550 metre derinlikte olduğu değerlendirilen cismin yeri tespit edildi. O olduğunu varsayıyoruz. Değerlendirmemiz o yönde. Ama kesin açıklama daha sonra. Robotik dalış zaten şu anda başladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman son durumu açıkladı! Basın toplantısı acılı annenin feryadıyla bölündü

(Mürettebatın kapıyı kilitlediği iddiaları..) Soruşturuluyor, bu çalışma elbette o çalışmaya da destek olacak. Çünkü o görüntüler de sonuçta yargıyla paylaşılacak.

Deniz yüzeyindeki çalışma da aynı şekilde aralıksız devam ediyor. Yani burada deniz yüzeyindeki çalışma bırakıldı ve bu çalışmaya geçildi diye bir şey yok.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman son durumu açıkladı! Basın toplantısı acılı annenin feryadıyla bölündü

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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