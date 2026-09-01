Transferi iptal olan Oosterwolde'de yeni gelişme: Ameliyat edildi, Fenerbahçe'den açıklama geldi

Sarı-lacivertli kulüp, sakatlığı sebebiyle Roma'ya transferi iptal olan Jayden Oosterwolde'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı. 25 yaşındaki Hollandalı savunma oyuncusunun, Finlandiya'da başarılı bir ameliyat geçirdiği duyuruldu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Jayden Oosterwolde, sol bacak arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle bugün Finlandiya'da, sakatlığı konusunda uzman bir hekim tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun sağlık durumuna ilişkin yurt içi ve yurt dışında alanında uzman hekimlerle kapsamlı değerlendirmeler gerçekleştirilmiş; cerrahi ve cerrahi dışı tedavi seçenekleri tüm yönleriyle ele alınmıştır" denildi.

"EN UYGUN TEDAVİ YÖNTEMİ CERRAHİ OPERASYONDU"

Cerrahi operasyon kararının gerekçesinin aktarıldığı açıklamada, "Uzman görüşleri doğrultusunda yapılan değerlendirmeler ve futbolcumuzun da görüşü neticesinde, uzun vadede oyuncumuzun sağlığı ve sportif kariyeri açısından en uygun tedavi yönteminin cerrahi müdahale olduğuna karar verilmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilecektir. Jayden Oosterwolde'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'de futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer, "Oosterwolde sakatlandığı için transferi gerçekleşmedi. Yedek kadromuzda değerlendireceğiz" dedi.

ROMA'NIN KAPISINDAN DÖNDÜ

Hollandalı savunma oyuncusu için satın alma opsiyonuyla kiralama anlaşması yapan Roma, kapsamlı sağlık kontrolü sonrası “Sahalara dönmesi gecikecek” gerekçesiyle Fenerbahçe’den indirim isteyince transfer iptal olmuştu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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