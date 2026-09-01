İstifa kabul edilmedi, 4 günde her şey değişti: Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi
Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı. Tekke, bordo-mavili takımın Avrupa'daki farklı yenilgisi sonrası istifa etmiş, bu hamle yönetim tarafından kabul edilmemişti.
Transferin hızlı takımı Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşandı. HT Spoer'da yer alan habere göre; teknik direktör Fatih Tekke'nin, 18 aydır görev yaptığı bordo-mavili kulüple yolları ayrıldı.
Tekke, UEFA Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz perşembe akşamı alınan 4-0'lık Ferencvaros yenilgisi sonrası istifa etiğini açıklamıştı. Başkan Ertuğrul Doğan, gece yarısı yapılan açıklama ile deneyimli çalıştırıcının istifasının kabul edilmediğini duyurmuştu.
Avrupa'da yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek olan Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.