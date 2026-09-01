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Spor

İstifa kabul edilmedi, 4 günde her şey değişti: Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi

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Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı. Tekke, bordo-mavili takımın Avrupa'daki farklı yenilgisi sonrası istifa etmiş, bu hamle yönetim tarafından kabul edilmemişti.

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Transferin hızlı takımı Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşandı. HT Spoer'da yer alan habere göre; teknik direktör Fatih Tekke'nin, 18 aydır görev yaptığı bordo-mavili kulüple yolları ayrıldı.

Tekke, UEFA Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz perşembe akşamı alınan 4-0'lık Ferencvaros yenilgisi sonrası istifa etiğini açıklamıştı. Başkan Ertuğrul Doğan, gece yarısı yapılan açıklama ile deneyimli çalıştırıcının istifasının kabul edilmediğini duyurmuştu.

Fatih Tekke, bordo-mavili ekibin başında geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nı kazandı.
Başlık ResmiFatih Tekke, bordo-mavili ekibin başında geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nı kazandı.

Avrupa'da yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek olan Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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