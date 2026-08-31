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Spor

Salah'tan Trabzonspor'da bir ilk: Amedspor'u da boş geçmedi

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Salah'tan Trabzonspor'da bir ilk: Amedspor'u da boş geçmedi

Trabzonspor'un Mısırlı yıldız Mohamed Salah, Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler maçında ağları havalandırarak bordo mavili formayla ilk deplasman golünü kaydetti.

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Karadeniz ekibinde beşinci maçında Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasındaki Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında çıkan Mohamed Salah, bir kez daha fileleri sarstı.

SALAH'IN İLK DEPLASMAN GOLÜ

Bordo mavili formayla ilk gollerini ligin ikinci haftasındaki Başakşehir mücadelesinde kaydeden Salah, Diyarbakır'da da sahneye çıkarak Trabzonspor formasıyla ilk deplasman golünü attı.

TRABZONSPOR'DA ÜÇÜNCÜ GOLÜ

Karadeniz ekibiyle Avrupa Ligi ve Süper Lig olmak üzere toplamda beşinci maçına çıkan 34 yaşındaki kanat oyuncusu, üçüncü golünü kaydetti.

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Mohamed Salah
Başlık ResmiMohamed Salah

SON SEZONLARDAKİ EN GOLCÜ BAŞLANGIÇ

Başakşehir ağlarını 2 kez havalandıran Mısırlı yıldız futbolcu, Trabzonspor'un şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunun ardından son 5 sezonun ilk 2 haftasına bakıldığında en çok golü kaydeden isim oldu.

Bordo-mavili takım, 2021-2022 sezonunda ilk 2 haftada 7 gol kaydederken Bakasetas ve Nwakaeme 2'şer, Hamsik, Djaniny ve Gervinho da 1'er kez rakip fileleri havalandırmıştı.

2022-2023 sezonunda Abdülkadir Ömür, Cornelius, Denswil, 2023-2024 sezonunda Denswil, ilk 2 haftada gol atan oyuncular olurken, 2024-2025 sezonunda Karadeniz ekibi bu sürede gol kaydedemedi. 2025-2026 sezonunda ise Augusto ve Onuachu, Trabzonspor'da rakip fileleri havalandıran isimler olmuştu.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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