DinamikPay soruşturması: Bitexen sahibi Kemal Cenk Erdem tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen DinamikPay soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bitexen Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. sahibi Kemal Cenk Erdem, 'malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçundan tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 'DinamikPay' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bitexen Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. sahibi Kemal Cenk Erdem, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI
Erdem, 'malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğindeki işlemlerinin ardından Kemal Cenk Erdem hakkında tutuklama kararı verildi.
DinamikPay soruşturması kapsamında yürütülen adli sürecin sürdüğü bildirildi.