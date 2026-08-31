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Spor

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den 'istifa' açıklaması

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Trabzonspor'da Fatih Tekke'den 'istifa' açıklaması

Trabzonspor'da istifası kabul edilmeyen ve görevine devam eden Teknik Direktör Fatih Tekke, istifa kararının sorumluluk duygusuyla alakalı olduğunu, yönetiminde güveniyle takımın başında kaldığını söyledi. Ferencvaros'a elendikten sonra zor günler geçirdiklerini belirten 48 yaşındaki teknik adam, "Sadece oyuncular değil, yönetim ve başkanımız... Oyuncuların elimi sıkı sıkıya tutması, onların güvenini karşılıksız bırakamazdım." dedi.

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Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında Amed Sportif Faaliyetler'e konuk olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke, karşılaşma öncesinde açıklamalar yaptı.

"İSTİFA KARARI SORUMLULUK İLE ALAKALIYDI"

İstifa kararından geri döndürülen Fatih Tekke, "Zor birkaç gün geçirdik. İstifa kararı tamamen sorumluluk ile alakalıydı. Şu anda burada olmam tamamen güvenle ilgili. Tek odak noktamız maç. Kazanmamız gerekiyor. Bugün ayağa kalkma günü, nasıl reaksiyon göstereceğimizi göstermemiz lazım. Her şeyde bir hikmet var. Şu anda ilk günkü gibi heyecanlıyım. Coşkumuz var. İnşallah bunu sahaya yansıtırız." diye konuştu.

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Başlık ResmiFatih Tekke

"ARTIK REAKSİYON GÖSTERME ZAMANI"

Yönetim, başkan ve oyuncuların kendisine sahip çıktığını belirten Tekke, "Sadece oyuncular değil, yönetim ve başkanımız... Oyuncuların elimi sıkı sıkıya tutması, onların güvenini karşılıksız bırakamazdım. Artık konuşma zamanı değil, reaksiyon gösterme zamanı. Yeni bir heyecanla... Büyük camialarda bunlar olabiliyor. Taraftarımızın güvenini tekrar kazanmak için sahada yapacaklarımız çok önemli. Oyuncularımın bunu yapacağını düşünüyorum." diye konuştu.

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