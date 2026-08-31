Yunanistan 'Aşil Kalkanı'nı kuruyor! İsrail ile dikkat çeken anlaşma

İsrail ve Yunanistan, 3 milyar avroluk savunma anlaşmasına imza attı. Anlaşma kapsamında Yunanistan’a İsrail üretimi füze, hava savunma ve İHA karşıtı sistemlerden oluşan 'Aşil Kalkanı' kurulacak.

İsrail ile Yunanistan arasında dikkat çeken bir savunma anlaşması imzalandı. 3 milyar avro (3,5 milyar dolar) değerindeki anlaşma, İsrail’in bugüne kadarki en büyük savunma ihracatı sözleşmelerinden biri oldu.

Anlaşma kapsamında Yunanistan’ın yeni 'Aşil Kalkanı' hava savunma sistemi kurulacak. Sistem, İsrail üretimi füze savunma, hava savunma ve insansız hava araçlarına karşı savunma teknolojilerini içerecek.

İSRAİL VE YUNANİSTAN’DAN SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, anlaşmanın yaklaşık 10 yıl önce Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile kurulan Doğu Akdeniz ittifakının devamı olduğunu belirtti.

Netanyahu, anlaşmanın İsrail savunma ve teknoloji sektörlerinin kapasitesini gösterdiğini ifade ederek, bölgesel ittifakların ve savunma iş birliğinin güçlendirileceğini söyledi.

Yunanistan Savunma Bakanlığı ise projeyi, ülkenin silahlı kuvvetleri tarihindeki en kapsamlı reformlardan birinin parçası olarak değerlendirdi.

Yunanistan, bu çok katmanlı hava savunma sistemini kullanacak ilk Avrupa Birliği ülkesi olacak.

TÜRKİYE DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da İsrail ve Yunanistan'ın ortak stratejik çıkarlara sahip olduğunu ve bölgesel tehditlerle karşı karşıya bulunduğunu söyledi.

Katz, "bölgedeki istikrarı bozmak isteyen ve etkisini genişletmeye çalışan aktörlere karşı" iki ülkenin savunma iş birliğini derinleştireceğini belirtti. Açıklamadaki ifadelerin Türkiye'ye yönelik üstü kapalı bir mesaj olarak değerlendirildiği aktarıldı.

SAVUNMA YATIRIMI 4,2 MİLYAR AVROYA ULAŞACAK

Yunanistan'ın Aşil Kalkanı için planladığı daha geniş kapsamlı savunma yatırımının 4,2 milyar avro seviyesinde olduğu belirtildi.

İsrail ayrıca Yunanistan’a İHA’lara karşı savunma sistemleri sağlamak üzere 26 milyon avroluk ek bir anlaşma da imzaladı.

Anlaşma kapsamındaki sistemlerin İsrailli savunma şirketleri Rafael ve Israel Aerospace Industries (IAI) ile IAI bünyesindeki ELTA Systems tarafından üretileceği açıklandı.

ESKİ BAKANDAN TEPKİ: UTANÇ VERİCİ

Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis, Yunanistan'ın İsrail ile imzaladığı "Aşil Kalkanı" hava savunma anlaşması için "utanç verici" yorumunu yaptı.

Varufakis, sosyal medya hesabından anlaşmaya ilişkin bir haberi paylaşarak, "Utanç verici! Başka bir şey değil" ifadesini kullandı.

Aynı hesaptan yaptığı bir başka paylaşımda ise "Yunanların büyük bir çoğunluğu soykırımcı Apartheid devletine karşı olmasına rağmen, biz yönetici sınıfımızın bu rezil anlaşmayla Yunanistan'ı lekelemesine izin verdik" değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan muhalefetindeki sol partilerden Radikal Sol İttifak (SYRIZA) ve Yunanistan Komünist Partisi (KKE) de yaptıkları açıklamalarla söz konusu anlaşmayı eleştirmişlerdi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

Haberle İlgili Daha Fazlası