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Ekonomi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor, bunu kimse bilmiyor! Mola süreleri değişti

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor, bunu kimse bilmiyor! Mola süreleri değişti
Fotoğraf Başlığı Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor, bunu kimse bilmiyor! Mola süreleri değişti

Çalışma hayatında milyonlarca kişiyi ilgilendiren mola süreleriyle ilgili yeni detaylar gündemde. 11 saati aşan çalışmalarda mola süresi artırılırken, çalışanına ara dinlenmesi kullandırmayan işverene 26 bin 620 TL idari para cezası uygulanıyor.

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Çalışanların mola hakkıyla ilgili dikkat çeken bir düzenleme gündeme geldi. Yargı kararları doğrultusunda, uzun çalışma sürelerinde işçilere verilmesi gereken ara dinlenme süreleri yeniden ele alındı.

Buna göre, 11 saati aşan çalışmalarda 1 saat olan mola süresinin en az 1,5 saate çıkarılması, 13 saati aşan çalışmalarda ise 2 saat mola verilmesi gerekiyor.

MOLA SÜRESİ ÇALIŞMA SAATİNE GÖRE DEĞİŞİYOR

İş Kanunu kapsamında ara dinlenme süreleri çalışma süresine göre belirleniyor. Buna göre;

  • 4 saate kadar çalışanlara: En az 15 dakika,
  • 4 saatten 7,5 saate kadar çalışanlara: En az 30 dakika,
  • 7,5 saatten 11 saate kadar çalışanlara: En az 1 saat ara dinlenmesi verilmesi gerekiyor.

11 saatin üzerindeki çalışmalar için ise yargı kararları doğrultusunda daha uzun dinlenme süreleri gündeme geliyor. 11-13 saat arasındaki çalışmalarda en az 1,5 saat, 13 saati aşan çalışmalarda ise 2 saat mola hakkı bulunuyor.

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MOLA HAKKI İŞVERENİN TERCİHİNE BIRAKILAMIYOR

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; ara dinlenmesinin fiilen kullandırılması gerekiyor. İşveren, çalışanına mola süresi tanımadan işyerinde çalıştırmaya devam edemiyor.

Çalışan mola sırasında işyerinde kalsa dahi bu süreyi serbestçe kullanabilmesi gerekiyor. İşçinin mola sırasında çalıştırılması veya işverenin emrinde bekletilmesi halinde ara dinlenmesinin kullandırılmadığı kabul edilebiliyor.

Mola süreleri toplu şekilde ya da işyerindeki çalışma düzenine göre farklı zamanlarda kullandırılabiliyor. Ancak ara dinlenmesi, işe geç başlama veya işten erken çıkma şeklinde uygulanamıyor.

MOLA FAZLA MESAİ HESABINI DA ETKİLİYOR

Ara dinlenmeleri, işçinin fiilen çalıştığı süreye dahil edilmiyor. Bu nedenle fazla mesai hesabı yapılırken mola sürelerinin çalışma süresinden düşülmesi gerekiyor.

Ara dinlenmeleri çıkarıldıktan sonra işçinin haftalık 45 saati aşan fiili çalışması bulunuyorsa, aşan süre fazla çalışma kapsamında değerlendiriliyor.

MOLA VERMEYEN İŞVERENE CEZA

Çalışanına yasal ara dinlenmesini kullandırmayan işveren hakkında 26 bin 620 TL idari para cezası uygulanabiliyor.

Ayrıca kullanılmayan mola sürelerinin çalışma süresine eklenmesiyle haftalık çalışma süresinin 45 saati aşması halinde, işçinin fazla çalışma ücretine ilişkin hakları da gündeme gelebiliyor.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor, bunu kimse bilmiyor! Mola süreleri değişti
Başlık ResmiMilyonlarca çalışanı ilgilendiriyor, bunu kimse bilmiyor! Mola süreleri değişti

EVDEN ÇALIŞANLAR DA YARARLANABİLİYOR

Evden çalışanlar da sözleşmede aksi yönde bir düzenleme bulunmadığı sürece kanunda belirtilen ara dinlenmesi hükümlerine tabi oluyor.

Mola hakkının yerine çalışana ücret ödenmesi ise mümkün değil. Ara dinlenmesinin fiilen kullandırılması gerekiyor.

Bazı çalışanlar için farklı kurallar uygulanıyor

Çocuk ve genç işçiler için ara dinlenmesi süreleri farklı uygulanıyor. Bir yaşından küçük çocuğu bulunan kadın çalışanlara ise günlük toplam 1,5 saat süt izni veriliyor.

Karayolu taşımacılığında çalışan şoförler açısından da özel dinlenme kuralları bulunuyor. Şoförlerin kesintisiz 4,5 saatten fazla araç kullanmaması ve ardından en az 45 dakika dinlenmesi gerekiyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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