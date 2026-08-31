Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş ile Çorum FK karşı karşıya geliyor. Sezonun üçüncü haftasını galibiyetle tamamlamak isteyen iki ekip, İstanbul'da kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş-Çorum FK maçının yayın bilgileri ve izleme seçenekleri araştırılıyor.

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta Beşiktaş-Çorum FK karşılaşmasıyla devam ediyor. Birer galibiyet ve mağlubiyetle sezona başlayan siyah-beyazlılar, sahasında oynayacağı mücadeleden 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren Çorum FK ise Beşiktaş karşısında deplasmanda mücadele edecek. Maçı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler için kanal ve canlı yayın bilgileri belli oldu.

BEŞİKTAŞ-ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Çorum FK maçı beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak karşılaşma 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacak. İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Beşiktaş karşılaşmaya ligde oynadığı ilk iki maçın ardından 3 puanla çıkacak. Siyah-beyazlılar son lig maçında Alanyaspor'a 1-0 mağlup olurken Çorum FK de Kasımpaşa karşısında sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. İki ekip de üçüncü haftada yeniden galibiyet almak için mücadele edecek.

Beşiktaş-Çorum FK maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Beşiktaş-Çorum FK maçı yayın bilgileri

BEŞİKTAŞ-ÇORUM FK MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Beşiktaş-Çorum FK karşılaşması beIN SPORTS 2 üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler ise yayıncı kuruluşun resmi dijital platformlarından abonelikleri kapsamında canlı yayına ulaşabilecek.

Beşiktaş'ta yeni transferler Ernest Poku ve Fabio Miretti, Çorum FK karşısında görev verilmesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek. Hafta içinde takıma katılan ve lisansları çıkarılan iki futbolcunun maç kadrosunda olması bekleniyor.

Beşiktaş-Çorum FK maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Beşiktaş-Çorum FK maçı yayın bilgileri

BEŞİKTAŞ-ÇORUM FK MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Beşiktaş-Çorum FK maçı 31 Ağustos Pazartesi saat 21.30'da beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak. Mücadele Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Böylece Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında ikinci kez taraftarının karşısına çıkacak.

Karşılaşma iki takım açısından da sezonun üçüncü lig mücadelesi olacak. Beşiktaş ile bu sezon ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Çorum FK daha önce resmi bir maçta karşı karşıya gelmedi. İki takım arasındaki ilk randevuda Beşiktaş iç saha avantajını değerlendirmeye, konuk ekip ise İstanbul deplasmanından puanla ayrılmaya çalışacak.

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