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Yaşam

Meteoroloji uzmanı tarih verdi! Yağışlar geliyor, yurdun büyük bölümünde etkili olacak

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Meteoroloji uzmanı tarih verdi! Yağışlar geliyor, yurdun büyük bölümünde etkili olacak

Türkiye yeni haftaya başlarken önümüzdeki günlerde havanın nasıl olacağı merak konusu oldu. Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre yurdun kuzeydoğusunda hafta boyunca aralıklarla görülecek gök gürültülü sağanağın, cuma gününden itibaren etki alanını genişletmesi, cumartesi günü ise birçok bölgede etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise yurdun güney ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

YARIN 5 BÖLGEDE SAĞANAK BEKLENİYOR

Çelik, yarın Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Muş ve Bitlis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirtti.

Meteoroloji uzmanı tarih verdi! Yağışlar geliyor, yurdun büyük bölümünde etkili olacak
Başlık ResmiMeteoroloji uzmanı tarih verdi! Yağışlar geliyor, yurdun büyük bölümünde etkili olacak

YAĞIŞLAR DOĞU KARADENİZ'E KAYIYOR

Salı günü yağışların Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ağrı ve Van'ın doğu ilçelerinde devam edeceğini aktaran Çelik, çarşamba günü ise Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde sağanağın görüleceğini bildirdi.

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YAĞIŞLAR CUMA GÜNÜ BATI VE İÇ KESİMLERE YAYILACAK

Çelik, perşembe günü Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini ifade etti.

Meteoroloji uzmanı tarih verdi! Yağışlar geliyor, yurdun büyük bölümünde etkili olacak
Başlık ResmiMeteoroloji uzmanı tarih verdi! Yağışlar geliyor, yurdun büyük bölümünde etkili olacak

Cuma günü yağışlı sistemin daha geniş bir alanda etkili olacağını belirten Çelik, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl ve Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın tahmin edildiğini kaydetti.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Çelik, cumartesi günü yağışların doğu kesimlere çekileceğini, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ordu ve Tokat çevrelerinde etkili olacağını söyledi.

Meteoroloji uzmanı tarih verdi! Yağışlar geliyor, yurdun büyük bölümünde etkili olacak
Başlık ResmiMeteoroloji uzmanı tarih verdi! Yağışlar geliyor, yurdun büyük bölümünde etkili olacak

Pazar günü ise yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde devam edeceğini aktaran Çelik, diğer bölgelerde havanın büyük ölçüde az bulutlu ve açık olacağını belirtti.

Çelik, hava sıcaklıklarının yurdun güney ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesinin beklendiğini kaydetti.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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