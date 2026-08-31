Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Filo Denizcilik şirketinin KKTC’den gerçekleştirdiği tüm deniz seferlerinin bir sonraki emre kadar durdurulduğunu açıkladı. Yolcu taşımacılığının aksamaması için Akgünler Denizcilik’in 1 Eylül’den itibaren Türkiye-KKTC seferlerine başlayacağı, Pegasus’un ise yarın için 4 ek uçuş planladığı bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde deniz ulaşımı ile alakalı önemli bir karar alındı.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından paylaşılan yazılı açıklamada, Filo Denizcilik firmasının KKTC’den yapacağı bütün deniz seferlerinin ikinci bir emre kadar durdurulduğu açıklandı.

Kararın sonrasında Türkiye ile KKTC arasındaki yolcu ulaşımında aksama yaşanmaması amacıyla alternatif ulaşım planı devreye alındı.

AKGÜNLER DENİZCİLİK YARINDAN İTİBAREN SEFERLERE BAŞLAYACAK

Bakanlık açıklamasında, Sahil Güvenlik Komutanlığının belirleyeceği rota çerçevesinde Akgünler Denizcilik’in 1 Eylül 2026’dan itibaren KKTC ile Türkiye arasındaki deniz seferlerine başlayacağı bildirildi.

KKTC’den Filo Denizcilik kararı: Tüm deniz seferleri durduruldu

Yeni seferlerin hangi limanlar arasında ve hangi saatlerde yapılacağı ile alakalı ayrıntıların ise ilgili kurumlar tarafından açıklanması bekleniyor.

PEGASUS’TAN 4 EK SEFER

Deniz ulaşımındaki düzenlemenin yanı sıra hava yolu taşımacılığında da ek önlem alındı.

Pegasus Havayollarının sadece 1 Eylül 2026 tarihi için 4 ek uçuş planladığı kaydedildi. Şirketin söz konusu ek uçuşlar için indirimli bilet satışına da başladığı belirtildi.

Böylece deniz yolu seferlerinin durdurulmasının yolcu trafiğinde oluşturabileceği yoğunluğun hava yolu seferleriyle azaltılması amaçlanıyor.

KKTC’den Filo Denizcilik kararı: Tüm deniz seferleri durduruldu

KARAR İKİNCİ BİR EMRE KADAR GEÇERLİ

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Filo Denizcilik’e yönelik sefer durdurma kararının geçici olduğunu ve ikinci bir emre kadar uygulanacağını duyurdu.

Şirketin seferlerine ne zaman tekrar başlayacağına ilişkin ise şu aşamada herhangi bir tarih verilmedi.

Bakanlığın, deniz ulaşımının güvenli ve kesintisiz biçimde sürdürülmesi için ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışmalarını devam ettirdiği belirtildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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